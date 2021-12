Das große Warten hat ein Ende und die Formel-1 WM geht in das letzte Rennen. Lewis Hamilton und Max Verstappen liegen gleich auf. Nun kommt es in Abu Dhabi zum großen Finale.

Am heutigen Freitag, den 10.12.2021, startet das Rennwochenende und die Fahrer beginnen um 10:30 Uhr und 14:00 Uhr mit den ersten freien Trainings.

Formel-1-Rennen – Abu Dhabi: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi findet am Sonntag, den 12.12.2021, um 14:00 Uhr statt. Der Yas Marina Circuit verfügt über 21 Kurven (9 Rechts-, und 12 Linkskurven). Die Höchstgeschwindigkeit der Strecke wird für die Formel 1 mit 320 km/h und die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 198 km/h angegeben.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 12.12.2021, um 14:00 Uhr in Abu Dhabi hier im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Abu-Dhabi

Grand Prix: 22 von 22

Datum: 12.12.2021

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Rennstrecke: Yas Marina Circiut

Streckenlänge: 5,554 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training: Freitag, 10.12.2021, um 10:30 Uhr

2. Training: Freitag, 10.12.2021, um 14:00 Uhr

3. Training: Samstag, 11.12.2021, um 11:00 Uhr

Qualifying: Samstag, 11.12.2021, um 14:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 12.12.2021, um 14:00 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Abu Dhabi im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich exklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 22. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Abu Dhabi:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Max Verstappen vs Lewis Hamilton: Wer gewinnt den WM-Titel?

Nervenkitzel pur ist angesagt. Erstmals seit 1974 gehen die bestplatzieren Fahrer punktgleich ins letzte Rennen. Max Verstappen und Lewis Hamilton liegen mit 369,5 Punkten gleichauf, aber in der Fahrerwertung liegt der Holländer, aufgrund von mehr erzielten Siegen (9:8) vor dem Rekordmeister. Der Sieger beim Grand Prix in Abu Dhabi kann sich den WM-Titel sichern. Eine historische Formel-1 Saison steht kurz vor dem Ende.

Wolff rechnet nicht mit Eskalation im Formel-1-Finale

Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet, trotz des nächsten Unfalls zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, nicht mit einem finalen Crash im Formel-1-Gipfel von Abu Dhabi. „Ich glaube, es wird nicht eskalieren“, so der Österreicher nach dem chaotischen Grand-Prix in Saudi-Arabien. „Das waren heute so viele Warnschüsse für alle Beteiligten, dass es sauber abgehen wird und sauber abgehen muss. Es kann sich niemand leisten, mit einem Ergebnis dazustehen, das nicht auf der Strecke ausgefahren worden ist.“

Sollten die Piloten im letzten Rennen des Jahres ausfallen, wäre der 24-Jährige aus den Niederlanden erstmals Weltmeister, weil er in dieser Saison einen Grand Prix mehr (9:8) gewonnen hat als der siebenmalige Titelträger.

Auf dem neuen Straßenlurs in Jeddah war Lewis Hamilton in Verstappens Red-Bull-Heck gerast. Laut dem Briten, habe der Niederländer abrupt verlangsamt. Verstappen erhielt nachträglich eine folgenlose Zehn-Sekunden-Strafe. Hamilton gewann das vorletzte Rennen trotz beschädigten Frontflügels. Dadurch reisen die beiden Piloten punktgleich nach Abu Dhabi. „Wir wollen einfach eine saubere Weltmeisterschaft, möge der beste Mann gewinnen. Wenn es am Ende Max ist, dann habe ich damit kein Problem. Aber es muss einfach ein faires Rennen sein“, sagte Wolff