Schlag auf Schlag geht es weiter. Nach dem historischen 2-Runden Grand Prix in Spa geht es ins nächste Rennwochenende. Der Große Preis der Niederlande steht vor der Tür. Lewis Hamilton und Max Verstappen sind weiterhin dicht beieinander. Magere drei Punkte trennen die Formel-1 Piloten. Mit dem Sieg in Belgien konnte der Holländer den Abstand auf Hamilton verkürzen. Nun wartet das Heimspiel in Zandvoort. „Natürlich freue ich mich wahnsinnig aufs Heimrennen – endlich kann ich vor eigenem Publikum fahren, und die Strecke ist reizvoll. Ich hoffe, wir können den Fans eine gute Show bieten.“, so Verstappen.

Formel 1 Rennen in Zandvoort: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Nicht nur das Duell zwischen Hamilton und Verstappen steht im Fokus: Auch der Kampf um Platz drei bleibt spannend. Norris, Bottas und Pérez kämpfen um Bronze der Formel-1 WM. Ein großes Formel-1 Comeback wird in Holland gefeiert, denn nach 35 Jahren Abwesenheit ist die Königsklasse wieder zurück in Zandvoort. Letztes Jahr fiel der GP der Niederlande aufgrund der Corona-Pandemie aus, dieses Jahr aber ist es soweit. Die Piloten dürfen sich auf bis zu 70.000 Zuschauer freuen. Der Circuit Zandvoort ist bekannt für seine schnellen und scharfen Kurven. Eine dieser Kurven wird als die „Tarzan-Kurve“ betitelt. Diese folgt direkt nach der Geraden.Der Start des Formel-1-Rennens in den Niederlanden hier im Überblick:

Formel 1 Saison 2021

Großer Preis der Niederlande

13 von 23

15:00 Uhr

Zandvoort, Niederlande

Circuit Zandvoort

: Circuit Zandvoort Streckenlänge: 4,320 Kilometer

Zeitplan und Termine des Grand Prix in Holland: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training : Freitag, den 03.09.2021, um 11:30 Uhr

2. Training : Freitag, den 03.09.2021, um 15:00 Uhr

3. Training : Samstag, den 04.09.2021, um 12:00 Uhr

Qualifying : Samstag, den 04.09.2021, um 15:00 Uhr

: Samstag, den 04.09.2021, um 15:00 Uhr Rennen: Sonntag, den 05.09.2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 Niederlande 2021: Gibt es eine Übertragung Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende wird live im Pay-TV auf Sky übertragen. Das Rennen wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Holland:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Historisches Zwei-Runden-Rennen im Spa-Francorchamps

Spa 2021 geht in die Formel-1-Geschichtsbücher ein. Wegen Dauerregens muss stundenlang auf einen Rennstart gewartet werden. Eine extrem abgespeckte Version des ersten Grand Prix nach der Sommerpause gewinnt schließlich Max Verstappen. Im Ekel-Wetter von Spa verspritzte Max Verstappen seinen Sieger-Champagner ziemlich lustlos. Nach XXL-Wartezeit im Regenchaos entschied der Pole-Mann von Red Bull den ersten Grand Prix nach der Sommerpause im Schleich-Tempo hinter dem Safety Car für sich. Über seinen Erfolg in einem der skurrilsten Formel-1-Rennen der Geschichte freute er sich aber nur gequält.

„Es ist natürlich sehr schade, dass wir keine echten Runden fahren konnten, weil die Bedingungen so knifflig waren“, sagte Verstappen. „Das ist ein Sieg, den man sich nicht wünscht, aber großes Kompliment an die Fans.“

Mehr als dreieinhalb Stunden nach dem ursprünglich angesetzten Rennstart wurde Mercedes-Pilot Lewis Hamilton als Dritter gewertet und verteidigte die WM-Führung bei Nebel und Regen. „Ich hoffe, dass die Fans ihr Geld zurückbekommen“, regte er an.

In der Ardennen-Dusche bescherte George Russell dem Williams-Team nach seinem sensationellen zweiten Platz in der Qualifikation ein fast schon vergessenes Erfolgserlebnis. Da hinter dem Safety Car nur eine Mindestrundenzahl absolviert werden konnte, gab es auch nur die halbe Punktzahl. Somit führt Hamilton (202,5 Punkte) hauchdünn vor Verstappen (199,5) das WM-Klassement an. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel kurvte in der Gischt von Belgien als Fünfter über die Ziellinie, Mick Schumacher belegte im Haas Position 16. Jubel unter den 75.000 wacker ausharrenden Fans brach aus, als der Rennstart schließlich für 18.17 Uhr angesetzt wurde. Nur neun Minuten später wurden aber erneut Rote Flaggen geschwenkt. Eine Verschiebung auf Montag, wie es sie in der Geschichte der Formel 1 schon gegeben hatte, kam nicht infrage, da bereits am kommenden Sonntag im niederländischen Zandvoort der nächste Grand Prix angesetzt ist und der Tross weiterziehen muss.