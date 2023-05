Formel 1 ihre Saison in Monaco fort. Am vergangenen Sonntag sollte in Imola das sechste Rennen der Saison gefahren werden, doch aufgrund der Nach einer Zwangspause unter tragischen Bedingungen setzt dieihre Saison infort. Am vergangenen Sonntag sollte in Imola das sechste Rennen der Saison gefahren werden, doch aufgrund der verheerenden Regenfälle mit Überschwemmungen und Verwüstung war an ein Motorsport-Großereignis nicht zu denken. Nun wird an diesem Wochenende beim Großen Preis von Monaco wieder um Punkte gefahren.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Monaco und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Monaco 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem berühmten Stadtkurs von Monaco beginnt am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 17 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 16 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 15:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Monaco findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 26. Mai 2023, ab 13.30 Uhr

Formel 1 in Monaco: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Monte-Carlo

Die Formel 1 Strecke in Monaco ist eine der berühmtesten und prestigeträchtigsten Strecken im gesamten Rennkalender. Sie windet sich durch die Straßen von Monte-Carlo und ist bekannt für ihre enge und kurvenreiche Strecke, die den Fahrern alles abverlangt. Die Strecke ist nur 3,3 Kilometer lang und hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 160 km/h. Trotz ihrer Kürze gilt sie als eine der schwierigsten Strecken im Kalender, da es kaum Möglichkeiten gibt, Fehler wiedergutzumachen und von den Fahrern ständig höchste Konzentration und Präzision erfordert wird. Der Große Preis von Monaco ist auch eines der ältesten Rennen im Kalender und hat eine lange Tradition in der Formel 1.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Monte-Carlo? Alle Infos zum Großen Preis von Monaco im Überblick:

Strecke : Circuit de Monaco

Formel 1 in Monaco live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

F1 in Monaco: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?