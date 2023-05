Formel 1 mit dem Großen Preis von Monaco das prestigeträchtigste Rennen im Am heutigen Sonntag steht in dermit dem Großen Preis vondas prestigeträchtigste Rennen im Kalender an. Auf dem engen Stadtkurs - dem historischen Circuit de Monaco - werden kleinste Fahrfehler sofort bestraft, zudem ist das unbeständige Wetter rund um den Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste immer wieder entscheidend.

Wer sich die Pole Position gesichert hat und wie die Startaufstellung für den Großen Preis von Monaco aussieht, erfahrt ihr hier.

Formel 1 Startaufstellung heute: Die Ergebnisse des Qualifyings

Die Ergebnisse und die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag im Überblick:

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull

2. Fernando Alonso (Spanien) Aston Martin-Mercedes

3. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

4. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

5. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

6. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari (Drei-Plätze-Strafe)

7. Pierre Gasly (Frankreich) Alpine-Renault

8. George Russell (Großbritannien) Mercedes

9. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Red Bull

10. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

11. Oscar Piastri (Australien) McLaren-Mercedes

12. Nyck de Vries (Niederlande) AlphaTauri-Red Bull

13. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes

14. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

15. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

16. Logan Sargeant (USA) Williams-Mercedes

17. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

18. Nico Hülkenberg (Emmerich) Haas-Ferrari

19. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari

20. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull

Großer Preis von Monaco: Alle Infos zum Rennwochenende

Er lebt – auch vom Glanz und Ruhm der vergangenen Jahrzehnte, der Formel-1-Klassiker in Monaco. Diesmal bildet das Rennen auf der kürzesten aller Grand-Prix-Strecken den Auftakt in die Europa-Saison nach der Absage von Imola wegen der Unwetter und Überschwemmungen. Und weil Monaco doch immer auch etwas Besonderes ist und bleibt im Rennkalender, könnte die Siegesserie von Red Bull enden. Alle weiteren Infos zum Großen Preis von Monaco bekommt ihr hier.

Formel 1 in Monaco: Wird Red Bull weiter siegen?

Monaco ist Monaco, und daher: Man kann es nicht wirklich wissen. Die langsamen Kurven, der unebene Asphalt im Fürstentum, der mickrige Vollgasanteil, all das ist einzigartig im Kalender. Zweifellos ist der RB19 aber das verlässlichste Auto, bislang funktionierte er überall - während Ferrari und Mercedes immer wieder böse und hin und wieder auch mal schöne Überraschungen erlebten. Die Eindrücke von den bisherigen Strecken legen allerdings nahe: Ferrari kommt besonders gut klar in langsamen Streckenabschnitten - vielleicht bringt Monaco eine Überraschung. Ähnlich konstant wie Red Bull, wenn auch auf anderem Niveau, war bislang Aston Martin. Das Team um Fernando Alonso ist zweite Kraft im Feld, und auch der Spanier hält sein Auto in langsamen Kurven für besonders konkurrenzfähig. "In Monaco wird alles anders", sagte er zuletzt in Richtung Red Bull.

Formel 1: Was ist mit Nico Hülkenberg?

Schon wieder eine Art Heimrennen für den Rheinländer. In Miami genoss sein Haas-Team den Auftritt als einziger US-Vertreter im Feld, und das Fürstentum ist nun für Hülkenberg ein Rennen vor der Haustür. Hier hat er einen Wohnsitz, hier kennt er sich bestens aus. Ein Highlight erlebte der Deutsche in seiner Comeback-Saison mit dem kleinen Rennstall bereits, Platz sieben in Australien war bemerkenswert. Vielleicht bietet Monaco eine weitere Chance auf Punkte.