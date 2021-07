Die Formel-1-WM ist nach einer Woche Pause wieder zurück mit dem Grand Prix von Großbritannien. Nachdem Max Verstappen (Red Bull) in Österreich den Red-Bull-Ring dominierte, hat er sich Luft auf seine Verfolger verschafft. Vor heimischem Publikum will Lewis Hamilton (Mercedes) nun den Abstand verkürzen. „Der Abstand schaut schlimmer aus als er ist“, so der Motorsportchef von Mercedes Toto Wolff zuversichtlich. Lewis Hamilton kennt Silverstone sehr gut. Bei sieben seiner elf Formel1-Starts hat er auf dem Podium gestanden. Fünf Mal konnte er als Erster die Ziellinie überqueren. An diesem Wochenende wird es auch ein Novum in der Formel 1 geben, das Sprintqualifying.

Wann findet der GP von Großbritannien statt? Wann gehen die Fahrer in Silverstone an den Start? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Live-Stream übertragen? Wann finden die freien Trainings und die Qualifyings statt?

Alle Infos zum Großen Preis in Großbritannien hier im Überblick.

Formel-1-Rennen in Silverstone: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Silverstone hier im Überblick:

Saison : Formel-1-Saison 2021

: Formel-1-Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Großbritannien

: Großer Preis von Großbritannien Datum : Sonntag, 18.07.2021

: Sonntag, 18.07.2021 Uhrzeit (deutsche Zeit): 16:00 Uhr

(deutsche Zeit): 16:00 Uhr Ort : Silverstone, Großbritannien

: Silverstone, Großbritannien Rennstrecke : Silverstone Circuit

: Silverstone Circuit Streckenlänge: 5,891 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP von Großbritannien: Training, Qualifying, Sprintqualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick (deutsche Zeit):

1. Training : Freitag, 16.07.2021, um 15:30 Uhr

: Freitag, 16.07.2021, um 15:30 Uhr Qualifying : 16.07.2021, um 19:00 Uhr

: 16.07.2021, um 19:00 Uhr 2. Training : Samstag, 17.07.2021, um 13:00 Uhr

: Samstag, 17.07.2021, um 13:00 Uhr Sprintqualifying : 17.07.2021, um 17:30 Uhr

: 17.07.2021, um 17:30 Uhr Rennen: 18.07.2021, um 16:00 Uhr

Sprintrennen in Silverstone: Was ist das Sprintqualifying?

Sprintqualifying sollen die Piloten mit maximaler Geschwindigkeit über die gesamte Distanz fahren (17 Runden, 100 Kilometer). Die Teams haben bei der Reifenauswahl freie Wahl. Während des Sprintqualifyings sollen die Reifen sollen nicht geschont werden. Der Sieger bekommt drei Punkte, der Zweite bekommt zwei Punkte und der Drittplatzierte darf sich über einen Punkt freuen. Beimsollen die Piloten mit maximaler Geschwindigkeit über die gesamte Distanz fahren (17 Runden, 100 Kilometer). Die Teams haben bei der Reifenauswahl freie Wahl. Während des Sprintqualifyings sollen die Reifen sollen nicht geschont werden. Der Sieger bekommt drei Punkte, der Zweite bekommt zwei Punkte und der Drittplatzierte darf sich über einen Punkt freuen. Alle weiteren Infos zu den Sprintrennen der Formel 1 bekomm ihr hier.

Formel-1-Übertragung 2021: Wer überträgt das Rennen in Silverstone im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende wird live im Pay-TV auf Sky übertragen. Das Rennen wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Großbritannien: