Nach fast vier Wochen geht es endlich weiter mit der Formel-1-WM. Mit dem Grand Prix von Belgien steht das zwölfte von insgesamt 23 Rennen an. Der Circuit de Spa-Francorchamps zählt zu den beliebtesten Rennen des Jahres, denn selbst für die besten Piloten ist diese Strecke, durch sein einzigartiges Layout, eine Herausforderung. Der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen geht in die nächste Runde. Nur acht Punkte trennen die Piloten. Nach dem kuriosen Rennen in Ungarn hat der Brite die Nase leicht vorne. Auch den Kampf um Bronze sollte man nicht aus den Augen lassen. Der Punkteabstand zwischen Lando Norris, Valtteri Bottas und Sergio Pérez liegt bei gerade einmal neun Punkten. Lewis Hamilton hat die Möglichkeit, am Sonntag seinen 100. Sieg in der Formel-1 einzufahren.

Wann findet der GP von Belgien statt?

statt? Wann gehen die Fahrer an den Start ?

? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Live-Stream übertragen ?

im und ? Wann finden die freien Trainings und das Qualifying statt?

Alle Infos zum Großen Preis von Belgien hier im Überblick

Formel 1 Rennen in Spa: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Spa hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Belgien

: Großer Preis von Belgien Grand Prix : 12 von 23

: 12 von 23 Datum : 29.08.2021

: 29.08.2021 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Stavelot

: Stavelot Rennstrecke : Circuit de Spa-Francorchamps

: Circuit de Spa-Francorchamps Streckenlänge: 7,004 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP von Belgien: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training : Freitag, den 27.08.2021, um 11:30 Uhr

: Freitag, den 27.08.2021, um 11:30 Uhr 2. Training : Freitag, den 27.08.2021, um 15:00 Uhr

: Freitag, den 27.08.2021, um 15:00 Uhr 3. Training : Samstag, den 28.08.2021, um 12:00 Uhr

: Samstag, den 28.08.2021, um 12:00 Uhr Qualifying : Samstag, den 28.08.2021, um 15:00

: Samstag, den 28.08.2021, um 15:00 Rennen: Sonntag, den 29.08.2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, Übertragung

Das gesamte Formel-1-Wochenende wird live im Pay-TV auf Sky übertragen. Das Rennen wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Belgien: