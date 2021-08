Nathalie Maillet ist tot. Die Chefin der Formel-1-Rennstrecke in Spa-Francorchamps (Belgien) soll ermordet worden sein. Das berichtet unter anderem „Bild“ am Montagmorgen.

Seit 2016 war Nathalie Mailletder rund sieben Kilometer langen Strecke im belgischen. Ihr Ehemann soll sie dem Bericht der „Bild“ zufolge in ihrem Haus im belgischenetwa 40 Kilometer von Spa entfernt, ermordet haben. Neben Maillet sollen in dem Haus noch die Leiche einer Freundin Maillets, angeblich, so berichtet der „Express“ , ihre, sowie die ihres Ehemanns gefunden worden sein. Nach jetzigem Stand geht die belgische Zeitung „Sudinfo“ davon aus, dass Maillets Ehemann sich selbst tötete, nachdem er die beiden Frauen umgebracht hatte. Den Informationen von „Sudinfo“ zufolge soll es sich bei der zweiten getöteten Frau umhandeln, die in dem Text als Maillets Partnerin beziehungsweise Lebensgefährtin benannt wird.