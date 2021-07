Die Formel-1-WM geht dieses Wochenende in Ungarn in die nächste Runde und somit auch der Kampf um den Titel zwischen Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes). Der Mercedes-Fahrer konnte dank des Sieges in Großbritannien den Vorsprung auf magere acht Punkte verkürzen. Max Verstappen hat mit dem Briten noch eine Rechnung offen, nachdem er beim GP von Großbritannien in der Startrunde aufgrund eines Unfalls mit dem siebenfachen Weltmeisters das Rennen beenden musste. Der Niederländer kritisierte Lewis Hamilton stark und bezeichnete den anschließenden Jubel des Mercedes-Piloten nach dem gewonnenen Rennen als „respektlos und unsportlich“. Wir befinden uns in einer sehr heißen Phase der Formel-1-WM.

Wann findet der GP von Ungarn 2021 statt?

statt? Wann gehen die Fahrer an den Start ?

gehen die Fahrer an den ? Wann finden die freien Trainings und das Qualifying statt?

und das statt? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Live-Stream übertragen?

wird das live im und übertragen? Wann sind die weiteren Termine 2021?

Alle Infos zum Großen Preis von Ungarn hier im Überblick.

Formel-1-Rennen in Ungarn: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Ungarn hier im Überblick:

Saison : Formel-1-Saison 2021

: Formel-1-Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Ungarn

: Großer Preis von Ungarn Datum : Sonntag, 01.08.2021

: Sonntag, 01.08.2021 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Mogyoród , Ungarn

: Mogyoród , Ungarn Rennstrecke : Hungaroring

: Hungaroring Streckenlänge: 4.381 Kilometer

Formel 1 Ungarn: Zeitplan, Termine,Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training : Freitag, 30.07.2021, um 11:30 Uhr

: Freitag, 30.07.2021, um 11:30 Uhr 2. Training : Freitag, 30.07.2021, um 15:00 Uhr

: Freitag, 30.07.2021, um 15:00 Uhr 3. Training : Samstag, 31.07.2021, um 12:00 Uhr

: Samstag, 31.07.2021, um 12:00 Uhr Qualifying : Samstag, 31.07.2021, um 15:00 Uhr

: Samstag, 31.07.2021, um 15:00 Uhr Rennen: Sonntag, 01.08.2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, Übertragung

Das gesamte Formel-1-Wochenende wird live im Pay-TV auf Sky übertragen. Das Rennen wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Ungarn:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Sprintqualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Was geschah beim GP von Silverstone in Großbritannien?

Max Verstappen und Lewis Hamilton werden wohl nicht mehr die besten Freunde. Es war die wahrscheinlich spannendste Szene in der laufenden Formel-1-Saison. Früh im Rennen hatte Lewis Hamilton auf der Höhe der Boxenmauer längsseits gezogen. Kurz nachdem beide Fahrzeuge einlenkten, touchierte das linke Vorderrad des Briten das rechte Hinterrad des WM-Führenden. Max Verstappen entgleiste und musste das Rennen unfreiwillig und vorzeitig beenden. Aufgrund von anhaltenden Schwindelgefühlen musste der Holländer sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Rennen wurde nach dem Unfall 36 Minuten lang unterbrochen. Hamilton bekam von den Stewards eine Zehn-Sekunden-Strafe. Diese Strafe hinderte ihn aber nicht an seinen Heimsieg in Großbritannien. Nach der Kollision übte Verstappen heftige Kritik an seinen Konkurrenten. „Die Feierlichkeiten noch im Krankenhaus zu sehen ist respektlos und unsportlich, aber wir machen weiter“, so der Red-Bull-Pilot. Eine Entschuldigung seitens des siebenmaligen Weltmeisters blieb aus. Es ist eine hitzige Formel-1-Saison.

Formel 1 Termine 2021 im Überblick

Wann sind die Rennen der Formel 1 in diesem Jahr? Wir haben euch die alle kommenden Rennen 2021 im Überblick: