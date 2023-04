Die Formel 1 gastiert diese Woche auf dem abwechslungsreichen Kurs von Baku. Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. kämpfen um die besten Positionen. Erstmals in der Formel 1 wird auf dem „Baku City Circuit“ ein Sprintrennen ausgetragen. Ganz neu wird es für Rückkehrer Hülkenberg, der erstmals überhaupt einen Sprint bestreiten wird.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Baku 2023: Zeitplan, Uhrzeit und Termine

Das Rennwochenende auf dem Stadtkurs von Baku begann am Freitag um 11:30 Uhr mit dem freien Training und ging um 15 Uhr mit dem Qualifying weiter. Im Qualifying wird die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag festgelegt. Am Samstag erwartet Formel-1-Fans eine Neuerung an Sprintrennen-Wochenenden : Statt eines zweiten Trainings wird es eine verkürzte Qualifikation für das später folgende Sprintrennen geben.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Baku findet ihr hier:

Freies Training : Freitag, 28. April 2023, ab 11.30 Uhr

: Freitag, 28. April 2023, ab 11.30 Uhr Qualifying : Freitag, 28. April 2023, ab 15.00 Uhr

: Freitag, 28. April 2023, ab 15.00 Uhr Sprint-Shootout : Samstag, 29. April 2023, ab 10.30 Uhr

: Samstag, 29. April 2023, ab 10.30 Uhr Sprint-Rennen : Samstag, 29. April 2023, ab 15.30 Uhr

: Samstag, 29. April 2023, ab 15.30 Uhr Rennen: Sonntag, 30. April 2023, 13.00 Uhr

Formel 1 in Baku: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Aserbaidschan

Die Formel 1-Strecke in Baku, auch bekannt als „Baku City Circuit“, ist eine temporäre Rennstrecke in der Hauptstadt Aserbaidschans. Sie wurde 2016 eröffnet und ist seitdem jedes Jahr Austragungsort für den Großen Preis von Aserbaidschan gewesen. Die Strecke ist 6,003 Kilometer lang und verläuft entlang der Hauptstraßen und durch das historische Zentrum von Baku und ist an ihrer engsten Stelle gerade einmal 7 Meter breit. Sie ist bekannt für ihre schnellen Kurven, was für spektakuläre Überholmanöver sorgt. Die Strecke wurde auch für ihre eindrucksvolle Architektur und ihre atemberaubende Lage am Kaspischen Meer gelobt.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Baku? Alle Infos zum Großen Preis von Aserbaidschan im Überblick:

Strecke : Baku City Circuit

: Baku City Circuit Ort : Baku

: Baku Grand Prix : 5 von 24

: 5 von 24 Datum : 30. April 2023

: 30. April 2023 Uhrzeit : 13:00 Uhr

: 13:00 Uhr Streckenlänge : 6.003 km

: 6.003 km Rundenzahl : 51 Runden

: 51 Runden Renndistanz : 306.049 km

: 306.049 km Rundenrekord: 1:43.009 (Charles Leclerc, 2019)

Formel 1 in Aserbaidschan live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky Qualifying am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 2. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen am Sonntag: Live bei Sky

F1 in Baku: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan wird nicht im Free-TV übertragen. RTL besitzt seit dieser Saison keine Rechte mehr an der Formel 1. Das Rennen kann live nur bei Sky geschaut werden.

Immerhin hat die Formel 1 noch eine Zwischenlösung gefunden. Am Sonntagabend nach dem Rennen werden auf Sport1 einstündige Zusammenfassungen der Formel-1-Wochenenden gezeigt. Das ist zwar kein richtiger Ersatz für Live-Rennen im Free-TV, wer jedoch kostenlos die wichtigsten Szenen des Rennwochenendes noch einmal sehen möchte, ist bei „Sky F1 Highlights - präsentiert von AvD“ genau richtig.