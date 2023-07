Florian Silbereisen präsentierte am vergangenen Samstag sein präsentierte am vergangenen Samstag sein „Schlagerbooom Open Air“ live aus Kitzbühel . Stars wie Beatrice Egli , Anastacia, Andreas Gabalier und die No Angels rockten das Tennisstadion im österreichischen Alpenstädtchen.

Wann laufen die nächsten Shows mit Florian Silbereisen?

Nach der Show ist vor der Show. Im Laufe der kommenden Monate sind weitere TV-Highlights mit Florian Silbereisen in Planung. Wann und wo finden sie statt? Sind schon Gäste bekannt? Und gibt es noch Tickets? Wir stellen euch die nächsten Shows vor.

„Schlagerstrandparty“ aus Gelsenkirchen

Am 12. August strahlt die ARD ab 20:15 Uhr die „Schlagerstrandparty“ aus – bereits zum dritten Mal nach 2021 und 2022. Allerdings handelt es sich diesmal nicht um eine Live-Sendung. Die Aufzeichnung findet am 15. Juli im Amphitheater in Gelsenkirchen statt. Das Motto: die 80er. Stars wie Nik Kershaw (“Wouldn’t it be good“), Roland Kaiser, Matthias Reim und Samatha Fox (“Touch Me“) haben ihr Kommen angekündigt. Tickets für die Show sind nicht mehr erhältlich.

„Schlagerbooom“ live aus Dortmund

Am 21. Oktober (20:15 Uhr, ARD) dürfen sich die Fans auf den alljährlichen „Schlagerbooom“ live aus der Westfalenhalle in Dortmund freuen. Die Live-Sendung hat bereits Tradition: 2016 fand das Mega-Event zum ersten Mal statt und ist aus dem Show-Kosmos von Florian Silbereisen längst nicht mehr wegzudenken. Welche Gäste nach Dortmund kommen werden, ist noch nicht kommuniziert worden. Bei der offiziellen Vorverkaufsstelle sind keine Tickets mehr verfügbar.

„Das große Adventsfestsingen“ aus Suhl

Am 25. November lädt Florian Silbereisen zum Adventsfestsingen in Suhl ein. Unbekannt ist jedoch, ob die Show in der ARD oder im MDR ausgestrahlt wird. Die Gäste sind ebenfalls noch nicht kommuniziert worden. Der Ticketvorverkauf ist jüngst gestartet. Karten sind ab 79,50 Euro im Ticketshop des MDR erhältlich.

„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ aus Suhl