Das Warten hat ein Ende: Am 1. Juli präsentiert Schlagerstar Florian Silbereisen seine neue Show. Der „Traumschiff-Kapitän“ kehrt endlich auf die große Bühne zurück. Im Gespräch mit „Bild“ verrät der Entertainer: „Zusätzlich zum ‚Schlagerbooom‘ in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion. Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten.“

Neue Show in Kitzbühel: Diese Stars sind mit dabei

ARD und im ORF gesendet. Ob es sich um ein Live-Event handelt, wurde nicht kommuniziert. Es wurden bereits die ersten Gäste der neuen Show angekündigt. Dem Bericht zufolge sind unter anderem Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Howard Carpendale mit dabei. Die Show aus Kitzbühel wird in dergesendet. Ob es sich um ein Live-Event handelt, wurde nicht kommuniziert.

Silbereisen-Shows erreichen bis zu fünf Millionen Zuschauer