Da soll mal einer sagen, dass man die große Liebe nicht im TV finden kann! Die ehemaligen „First Dates“-Kandidaten Lena und Sebastian haben wohl viele Skeptiker vom Gegenteil überzeugt ...

Im Video: So haben sich Lena und Sebastian bei „First Dates“ kennengelernt

Die Turteltauben haben sich im Herbst 2019 in der Vox-Sendung „First Dates“ kennengelernt. Auf Instagram haben die Verantwortlichen der Kuppelshow einen kurzen Clip dieses ersten Dates veröffentlicht.

Lena und Sebastian: It’s a match!

Die aufgeregte Lena hatte damals nur einen Wunsch: „Ich suche den einen Richtigen. Einen Mann mit Herz, Hand, Kopf und Humor.“ Amor meinte es scheinbar gut mit ihr: In der Kuppelshow traf sie auf Sebastian, der direkt völlig verschossen in die hübsche Kandidatin war. „Ich würde dich gerne weiter kennenlernen“, schwärmte Sebastian am Ende der Folge. Möglicherweise ahnte er bereits damals, dass er seine Traumfrau vor sich sitzen hatte. Vor wenigen Monaten haben sich Lena und Sebastian nämlich das Ja-Wort gegeben.

Was sagt Roland Trettl zur „First Dates“-Hochzeit?

Roland Trettl, Star der Vox-Show „First Dates“, war 2019 bei der ersten Sekunde dieses romantischen Kennenlernens mit dabei. Der TV-Koch schwärmt davon, dass sich Lena und Sebastian knapp vier Jahre nach der Ausstrahlung das Ja-Wort gegeben haben: „Der und viele andere tolle Momente sind ausschlaggebend dafür, dass ich es liebe, was ich machen darf.“