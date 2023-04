In der Vox-Sendung „First Dates“ lernen sich Singles kennen und lieben. Star der Kuppelshow ist Roland Trettl. Der beliebte Koch spielt seit 2018 den TV-Amor. Unterstützt wird der Südtiroler von seinen fleißigen Kellnern. Diese müssen sich allerdings immer an eine goldene Regel halten.

Roland Trettl: „Wenn ich das Gefühl habe ...“

Im Interview mit dem YouTube-Format „Auf dem roten Stuhl“ spricht Roland Trettl über eine Eigenschaft, die er von seinem Team erwartet. „Ich sehe mich da nicht als Moderator einer Fernsehshow. Ich sehe mich als Gastgeber“, betont der 51-Jährige. Das gilt auch für seine Kellner. „Wenn ich das Gefühl habe, dass in dem Team jemand ist, der nicht Gastgeber sein möchte, dann habe ich ein Problem“, stellt Trettl klar.

Roland Trettl erklärt Unterschied zwischen Gast und einem Kandidaten

„Weil ich sage: Wir sind nicht an einem Set. Wir sind in einem Restaurant. Und wir begrüßen nicht irgendwelche Kandidaten. Wir begrüßen Gäste. (...) Einen Gast empfängst du anders. Einem Gast öffnest du dich viel mehr. Einem Gast wünschst du, dass er sich einfach wohlfühlt. Und beim Kandidaten ist es anders, finde ich“, erklärt Roland Trettl, der seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist.

