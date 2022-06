Das Final Four 2022 steht bevor: Am Samstag, den 18.06.2022, beginnt das diesjährige Highlight der Handball Champions League mit den beiden Halbfinalspielen. Das Finale um die europäische Krone im Handball findet am Sonntag, 19.06.2022, statt. Das komplette Final Four wird in der Lanxess-Arena in Köln ausgetragen. Der THW Kiel hat es nach einem spannenden Hin- und Rückspiel im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in das Final Four geschafft. Bei einem Gewinn der Handball Champions League, wäre es der fünfte Titel in diesem Wettbewerb in der Vereinsgeschichte. Das letzte Mal gewann der THW Kiel diese Trophäe im Jahr 2020. Das Final Four 2021 gewann der FC Barcelona und die Spanier sind auch dieses Jahr wieder dabei und wollen ihren Titel verteidigen.

Spielplan, Teilnehmer und TV-Übertragung: Alle Infos zum Final Four 2022 im Überblick.

Final Four 2022 Köln: Spielplan der Handball Champions League

Das Final Four beginnt am Samstag, 18.06.2022, um 15:15 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Um 18:15 Uhr startet das zweite Halbfinale. Das Finale steigt am Sonntag, 19.06.2022, um 18:00 Uhr. Davor gibt es doch das Spiel um Platz 3.

Der Spielplan des Final Four 2022 in der Handball Champions League im Überblick.

Samstag, 18. Juni, 15:15 Uhr – Halbfinale 1: Telekom Veszprem vs. Lomza Vive Kielce

Samstag, 18. Juni, 18:00 Uhr – Halbfinale 2: THW Kiel vs. FC Barcelona

Sonntag, 19. Juni, 15:15 Uhr – Spiel um Platz 3: Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2

Sonntag, 19. Juni, 18:00 Uhr – Finale: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2

Der FC Barcelona ist Titelverteidiger in der Handball Champions League. Im Halbfinale treffen die Spanier auf den THW Kiel.

© Foto: Frank Molter/dpa

Handball Champions League Final Four 2022 – Teilnehmer

THW Kiel:

Der THW Kiel spielt in der deutschen Handball-Bundesliga und hat diesen Wettbewerb bereits viermal gewonnen. Trainiert wird das Team von Filip Jicha aus Tschechien.

FC Barcelona:

Der FC Barcelona spielt in der spanischen Liga ASOBAL und wurde in der abgelaufenen Saison Meister. Antonio Carlos Ortega ist der Trainer dieser Mannschaft. Das Team gewann bereits zehnmal die Handball Champions League.

Telekom Veszprem:

Telekom Veszprem ist ein ungarischer Handballverein und spielt in der ungarischen Liga. Einen Champions League Titel konnte diese Mannschaft noch nicht feiern. Trainer der Mannschaft ist Momir Ilic aus Serbien.

Lomza Vive Kielce:

Lomza Vive Kielce spielt in der polnischen Superliga und wurde in der vergangenen Saison Meister. Das Team konnte die Handball Champions League einmal gewinnen. Lomza Vive Kielce wird trainiert von alant Dujshebaev aus Spanien.

Handball Champions League: Wer überträgt das Final Four live im TV und Stream?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans, denn das Final Four in Köln wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für das Final Four hat der Streamingdienst „DAZN“. Dort werden die Finalspiele live und in voller Länge im Livestream übertragen. Zudem wird es eine Übertragung im TV auf „DAZN 1“ geben und ein Live-Stream wird den Zuschauern auch zur Verfügung stehen. Allerdings ist beides kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Final Four 2022.

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

Final Four 2022 live auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Handball Champions League – Die letzten fünf Champions League Sieger