Am heutigen Donnerstag, 8.9.2022, trifft Fenerbahce Istanbul in der Europa League auf ist Dynamo Kiew. Die beiden Mannschaften standen sich bereits im Juli in der Champions-League-Qualifikation gegenüber. Dort setzte sich Dynamo Kiew durch und zog in die nächste Runde ein.

Wo wird das Spiel heute zwischen Fenerbahce und Kiew live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Fenerbahce Istanbul vs. Dynamo Kiew – Europa League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 08.09.2022, spielt Fenerbahce Istanbul gegen Dynamo Kiew. Anpfiff der Partie ist um 18:45 Uhr im Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium in Istanbul. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Fenerbahce Istanbul, Dynamo Kiew

: Fenerbahce Istanbul, Dynamo Kiew Wettbewerb : Europa League 2022/23, 1. Spieltag

: Europa League 2022/23, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 08.09.2022, 18:45 Uhr

: Donnerstag, 08.09.2022, 18:45 Uhr Spielort : Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul

: Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul Schiedsrichter: Tamas Bognar (Ungarn)

Mircea Lucescu ist der Trainer von Dynamo Kiew und möchte mit seiner Mannschaft eine positvien Start in die Europa-League-Saison 2022/23 schaffen.

© Foto: Armando Franca/dpa

Europa League live: Wird das Spiel zwischen Fenerbahce und Kiew live im Free-TV übertragen?

nicht live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL besitzt die Rechte an der Europa League in dieser Saison, überträgt diese Partie aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel in einem Stream auf Die Partie zwischen Fenerbahce Istanbul und Dynamo Kiew wirdübertragen. Der Senderbesitzt die Rechte an der Europa League in dieser Saison, überträgt diese Partie aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel in einem Stream auf RTL+ live verfolgen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Europa League live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Das Spiel wird lediglich auf „RTL+“ gestreamt. Dieser Stream ist kostenpflichtig.

