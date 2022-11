15. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 im Topspiel den FC Bayern München. Das Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen konnte am vergangenen Spieltag den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Thomas Reis feiern. Der Rekordmeister FC Bayern München ist in dieser Partie der klare Favorit. Die Münchener gewannen zuletzt sechs Ligaspiele in Folge und erzielten dabei 29 Treffer. Trainer Julian Nagelsmann muss in dieser Partie auf Sadio Mané, Amempfängt derimden. Das Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen konnte am vergangenen Spieltag den ersten Sieg unter dem neuen Trainerfeiern. Der Rekordmeister FC Bayern München ist in dieser Partie der klare Favorit. Die Münchener gewannen zuletzt sechs Ligaspiele in Folge und erzielten dabei 29 Treffer. Trainermuss in dieser Partie auf Sadio Mané, Thomas Müller und Alfonso Davies verzichten.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Schalke 04 gegen FC Bayern München und die Übertragung im TV und Stream.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München heute – Übertragung, Anstoß, Zuschauer

Am Samstag, den 12.11.2022, trifft der FC Schalke 04 auf den FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, FC Bayern München

: FC Schalke 04, FC Bayern München Wettbewerb : 15. Spieltag, 1. Bundesliga

: 15. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 12.11.2022, 18:30 Uhr

: Samstag, 12.11.2022, 18:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer: 62.271

Thomas Reis (Bild) durfte gegen den FSV Mainz 05 den ersten Sieg als Schalke-Trainer feiern. Diesen Schwung will der Aufsteiger mit in die Partie gegen den Tabellenführer aus München nehmen.

© Foto: David Inderlied/dpa

Bundesliga live: Wo läuft Schalke 04 gegen Bayern München im TV?

nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event übertragen. Übertragungsbeginn ist um 17.30 Uhr. Moderator Sebastian Hellmann, Experte Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München wirdübertragen. Derhat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event übertragen. Übertragungsbeginn ist um 17.30 Uhr. Moderator Sebastian Hellmann, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss führen die Zuschauer durch die Übertragung.

Schalke 04 vs. Bayern München: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.