FC Chelsea London vs. OSC Lille: Im Achtelfinale der Champions League trifft am heutigen Dienstag, 22.02.2022, der Titelverteidiger Chelsea auf den amtierenden französischen Meister Lille.

Wo wird das Achtelfinale zwischen Chelsea und Lille live im TV übertragen?

Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream?

Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Champions League bekommt ihr hier.

Champions League – FC Chelsea vs. Lille: Uhrzeit, Übertragung, Anpfiff, Spielort

Das Spiel zwischen Chelsea und Lille findet am Dienstag, den 22.02.2022, um 21:00 Uhr statt. Das Spiel wird an der Stamford Bridge in London ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Chelsea, OSC Lille

: FC Chelsea, OSC Lille Wettbewerb : Champions League, Achtelfinale

: Champions League, Achtelfinale Datum und Uhrzeit : 22.02.2022, 21:00 Uhr

: 22.02.2022, 21:00 Uhr Spielort : Stamford Bridge, London

: Stamford Bridge, London Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Chelsea gegen Lille: Gibt es eine Live-Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen.

Chelsea vs. LOSC im Champions League-Achtelfinale: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream zu FC Chelsea vs. LOSC wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime. Das Streamingportal startet am Dienstagabend um 20:00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Um 21:00 Uhr ertönt dann in London der Anpfiff.

Auf Sky oder DAZN wird das Spiel nicht live zu sehen sein.

Alle Infos zur Live-Übertragung FC Chelsea vs. OSC Lille am 22.02.2022 um 21:00 Uhr: