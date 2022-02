Die UEFA Champions League Saison 2021/22 befindet sich aktuell in der Runde der letzten 16. Bis zum 16. März kämpfen die Teams noch um den Einzug ins Viertelfinale. Es dauert daher nicht mehr allzu lange, bis dann am 28. Mai 2022 das Endspiel in St. Petersburg (Russland) ausgetragen werden soll. Doch nun hagelt es heftige Kritik am Spielort.

Champions League Finale 2022: Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Stadion und Austragungsort

Eigentlich hätte das entscheidende Spiel um den Champions-League-Titel 2022 nach exakt zehn Jahren wieder in der Heimspielstätte des FC Bayern München, der Allianz Arena, stattfinden sollen. Wegen Corona ist dieser Plan jedoch um ein Jahr auf 2023 verschoben worden.

Stattdessen soll nun das Endspiel in der Gazprom-Arena zu St. Petersburg ausgetragen werden. In der russischen Metropole soll das Finale am 28. Mai 2022 um 21 Uhr angepfiffen werden. Doch als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ostukraine wird nun eine Verlegung des Austragungsortes gefordert.

Blick in die Gazprom-Arena zu St. Petersburg. Hier soll am 28. Mai das Endspiel um den Champions-League-Titel 2022 stattfinden. Doch es wird Kritik am Austragungsort laut.

Kritik an Spielort: Wird das Endspiel der Champions League 2022 verlegt?

Die deutsche Politik fordert parteiübergreifend eine Reaktion des Sports auf Russlands Vorgehen in der Ostukraine. „Wenn Russland Völkerrecht vorsätzlich bricht, muss Russland auch mit den Konsequenzen leben“, sagte Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, dem SID: „Der Sport ist nicht unpolitisch.“ Im Fokus steht vor allem das diesjährige Champions-League-Finale im russischen St. Petersburg.

Dass kurzfristige Verschiebungen durchaus möglich sind, zeigt der Blick zurück. Im vergangenen Jahr war das Endspiel von Istanbul nach Porto verlegt worden, 2020 organisierte die UEFA aufgrund der Corona-Pandemie ein Finalturnier in Lissabon. Am Dienstag standen bei der UEFA bereits erneute Gespräche über das weitere Vorgehen an, doch die Verbindungen nach Russland sind eng - die wirtschaftliche Abhängigkeit ist riesig.

Champions League 2022 Übertragung: So seht ihr das Finale im TV und Stream

Ob das Finale nun in Russland stattfindet oder an einem anderen Ort – die TV-Rechte für das Endspiel sind beschlossene Sache.

Seit dieser Saison sind die Champions-League-Spiele nicht mehr bei Sky zu sehen. Der Streaminganbieter verlor bei der letzten Vergabe die Champions-League-Rechte für die nächsten drei Jahre an DAZN. 121 der 137 Spiele von der Qualifikation bis zum Finale laufen exklusiv auf DAZN.

Zur Freude aller, wird das Endspiel der Champions League allerdings auch im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022 in St. Petersburg, sowie die Endspiele 2023 und 2024 parallel zum kostenpflichtigen Live-Stream von DAZN.