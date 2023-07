FC Bayern München befindet sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die kommende Kawasaki Frontale. Derbefindet sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison 2023/24 . Auf der Audi Summer Tour in Asien stehen für den deutschen Rekordmeister drei Testspiele an. Im zweiten Testspiel am heutigen Samstag geht es gegen den aktuellen Vize-Meister der kapanischen J-League

Alle Infos zur Übertragung FC Bayern gegen Kawasaki Frontale im Überblick.

FC Bayern gegen Kawasaki Frontale – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel der Bayern mit Joshua Kimmich Thomas Müller und Co. gegen Kawasaki Frontale findet am Samstag, den 29. Juli 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 12.00 Uhr im Japan National Stadium in Tokio statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Kawasaki Frontale

: FC Bayern München, Kawasaki Frontale Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Samstag, 29. Juli 2023, 12.00 Uhr

: Samstag, 29. Juli 2023, 12.00 Uhr Spielort: Japan National Stadium in Tokio

James McAtee (M) von Manchester City erzielte im ersten Testspiel der Audi Summer Tour das 1:0 gegen den FC Bayern. Am Ende verloren die Bayern mit 1:2.

© Foto: Shuji Kajiyama/dpa

FC Bayern gegen Kawasaki Frontale: Übertragung im TV

Für das Testspiel des FC Bayern wird es leider keine Übertragung im Free-TV geben. Allerdings kann die Partie auf dem Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga beginnt die Übertragung aus Tokio um 11:45 Uhr - also 15 Minuten vor Anpfif.

Gibt es einen Livestream für Bayern - Kawasaki Frontale?

Einen kostenlosen Stream für die Partie wird es leider nicht geben. Parallel zur Übertragung im Fernsehen bietet Sky via Sky Go und WOW einen Livestream an. Auch das Sportstreaming-Portal DAZN überträgt die Partie und geht kurz vor Anpfiff live auf Sendung.

Eine weitere Option für einen Livestream des Testspiels ist der hauseigene Sender des deutschen Rekordmeisters. Auf BayernTV Plus werden die Testspiele der Audi Summer Tour 2023 gestreamt. Hier ist allerdings ein Abonnement erforderlich.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky

: Sky Livestream: Sky Go, WOW, DAZN, BayernTV Plus

Testspiele 2023: So geht es für den FC Bayern weiter

Nach der Niederlage gegen Manchester City steht für die Bayern-Stars das Testspiel gegen die Japaner auf dem Programm. Danach folgen die weiteren Testspiele gegen den FC Liverpool und die AS Monaco.

FC Bayern München – Kawasaki Frontale, Samstag, 29. Juli 2023 (12 Uhr)

FC Bayern München – FC Liverpool, Mittwoch, 2. August 2023 (13.30 Uhr)

FC Bayern München – AS Monaco, Montag, 7. August 2023 (17 Uhr)

