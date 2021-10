FC Bayern München gegen Hoffenheim: Am heutigen Samstag, den 23.10.2021, emfpängt der FCB die TSG in der heimischen Allianz Arena. Es ist das Duell zweier Teams, die am vergangenen Spieltag zwei dominante Spiele ablieferten und jeweils fünf Treffer erzielen konnten: Die Bayern zerlegten Verfolger Leverkusen mit 5:1 und hätten noch höher gewinnen können. Hoffenheim seinerseits schoss den 1. FC Köln mit 5:0 ab.

Mit Blick auf die Sinsheimer gilt vor der Partie zweierlei: Einerseits läuft die Saison trotz des Kantersiegs durchwachsen. Andererseitstritt die TSG 1899 Hoffenheim beim FC Bayern München mit einer mutmachenden Statistik an: Die Kraichgauer holten aus den vergangenen zehn Spielen in der Fußball-Bundesliga gegen den Meister 13 Punkte, dabei gab es vier Siege und ein Unentschieden. Das Heimspiel in der vergangenen Saison gewann die TSG sogar mit 4:1, im Rückspiel setzte es allerdings ein 1:4.

Können die Kraichgauer dem torhungrigen FC Bayern Paroli bieten? Der FCB muss heute noch auf seinen corona-erkrankten Trainer Julian Nagelsmann verzichten.



Wo wird Bayern gegen Hoffenheim live im TV übertragen?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung der Partie am 9. Spieltag.



Hoffenheims Robert Skov, Trainer Sebastian Hoeneß, Benjamin Hübner und Georginio Rutter (von links nach rechts) feiern nach der Partie gegen den 1. FC Köln ihr 5:0.

FC Bayern gegen TSG Hoffenheim heute: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen dem Rekordmeister Bayern und der TSG findet am Samstag, den 23.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Der FCB darf erstmal gegen Hoffenheim vor vollem Haus spielen. In der Allianz-Arena sind 75.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

FC Bayern München, TSG Hoffenheim

1. Bundesliga, 9. Saisonspiel

23.10.2021, 15:30 Uhr

Allianz-Arena, München

zugelassene Zuschauer: 75.000

Bayern vs. TSG: Hier seht ihr das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im Free-TV

live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.



Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Übertragung FCB vs. Hoffenheim: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream online?

Auch hier müssen die Fußballfans eine weitere schlechte Nachricht hinnehmen, denn für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Hoffenheimwird es keinen kostenlosen Live-Stream geben.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 23.10.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

Pay-TV : SkySport

Live-Stream: SkyTicket, SkyGo







Dino Topmöller ersetzt Nagelsmann als Bayern-Trainer gegen Hoffenheim

Der frühere Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller sieht deutliche Unterschiede im Verhalten von Sohn Dino zu seinem eigenen Auftreten als Fußball-Coach. „Das gegen Lissabon war typisch Dino“, sagte der 70-Jährige der „Bild“ (Samstag) über den Co-Trainer des FC Bayern, der derzeit den mit dem Coronavirus infizierten Julian Nagelsmann ersetzt. „Ich wäre nach den Toren sicher über den Rasen gerannt. Dino bleibt immer ruhig. Immer, auch beim Autofahren, wenn man sich mal streitet.“

Wie schon beim 4:0 bei Benfica Lissabon in der Champions League wird Dino Toppmöller auch im Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag neben Xaver Zembrod und Benjamin Glück in der Verantwortung bei den Münchnern stehen. „Er muss nicht den Zampano machen“, sagte Klaus Toppmöller über seinen 40 Jahre alten Sohn. „Er ist der sachlichste Mensch auf der Welt. Das hat er eher von seiner Mutter.“

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie zwischen Bayern und Hoffenheim hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr die Spiele des 9. Spieltags:

Samstag, den 23.10.2021 um 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg

Samstag, den 23.10.2021 um 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Sonntag, den 24.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, den 24.10.2021 um 17:30 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin

Sonntag, den 24.10.2021 um 19:30 Uhr