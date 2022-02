Der FC Bayern München ist am heutigen Mittwoch, den 16.02.2022, im Achtelfinale der Champions League zu Gast bei RB Salzburg.

Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum gehen die Münchner als großer Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel. „Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Amazon Prime, DAZN und Co. – Wo wird Bayern gegen Salzburg live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FCB.

Champions League 2022 – FC Bayern gegen RB Salzburg: Uhrzeit, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Bayern und RB Salzburg findet am Mittwoch, den 16.02.2022, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Red Bull Arena, der Heimspielstätte des RB Salzburg.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, RB Salzburg

: FC Bayern München, RB Salzburg Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 16.02.2022, 21:00 Uhr

: 16.02.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Red Bull Arena, Salzburg

: Red Bull Arena, Salzburg Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

FC Bayern München – Salzburg heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bayern und Salzburg wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Im Pay-TV auf Sky könnt ihr das Spiel in Kooperation mit DAZN sehen – besser gesagt: Auf den linearen Fernsehsendern DAZN 1 und DAZN 2. Das ist die einzige Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen.

Bayern gegen Salzburg im Live-Stream – Die Champions League auf DAZN

DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Um 21 Uhr rollt in der Salzburger Red Bull Arena der Ball, bereits ab 20:30 Uhr gehen die Vorberichte auf DAZN los. Die Partie läuft auf dem Streamingsender sowohl in der Einzelübertragung als auch in der Konferenz zusammen mit der Partie Inter Auf der Webseite bzw. App vonwird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Um 21 Uhr rollt in der Salzburger Red Bull Arena der Ball, bereitsgehen dieauf DAZN los. Die Partie läuft auf dem Streamingsender sowohl in der Einzelübertragung als auch in der Konferenz zusammen mit der Partie Inter Inter Mailand - FC Liverpool

Ein vierköpfiges Team begleitet die Zuschauer durch den Fußball-Abend. Angeführt wird das Gespann von Sandro Wagner , der als ehemaliger Profifußballer als Experte bei DAZN tätig ist.

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Reporter vor Ort: Max Siebald

Champions League live – Wird Bayern gegen Salzburg auf Amazon Prime übertragen?

Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen, wird diese Partie allerdings nicht live zeigen. Amazon überträgt lediglich das Topspiel am Dienstag.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Salzburg am 16.02.2022 um 21:00 Uhr: