Am heutigen Samstag, 11.12.2021, trifft der FC Bayern München in der heimischen Allianz-Arena auf den FSV Mainz 05.

Nach dem gewonnenen „Klassiker“ gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag, konnte der FC Bayern seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Mit dem FSV wartet eine Überraschungsmannschaft auf den Rekordmeister. Die „05er“ stehen auf dem 7. Tabellenplatz und konnte am letzten Spieltag den VfL Wolfsburg mit 3:0 schlagen. Auch sonst sind die Mainzer gut drauf. In den letzten sechs Ligaspielen hatten sie nur einmal das Nachsehen. Das Team von Trainer Bo Svensson hat die internationalen Plätze fest im Visier.

Wo wird FC Bayern gegen FSV Mainz 05 im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie findet ihr hier.

1. Bundesliga – FC Bayern vs. FSV Mainz 05: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Bayern München und Mainz findet am Samstag, den 11.12.2021, statt. Um 15:30 Uhr ertönt in der Allianz-Arena in München der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, FSV Mainz 05

: FC Bayern München, FSV Mainz 05 Wettbewerb : 1. Bundesliga, 15. Spieltag

: 1. Bundesliga, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : 11.12.2021, 15:30 Uhr

: 11.12.2021, 15:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Bayern vs. FSV Mainz: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern vs. Mainz 05: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen dem FCB und FSV wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 11.12.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick: