Der VfB Stuttgart bestreitet am heutigen Samstag das Bundesliga-Topspiel beim VfL Wolfsburg.

Sky oder Free-TV – Wo wird VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie Wolfsburg gegen VfB Stuttgart.

VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart – 1. Bundesliga: Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Wolfsburg und Stuttgart findet am Samstag, den 11.12.2021, statt. Um 18:30 Uhr ertönt in der Volkswagen-Areana in Wolfsburg der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart

: VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 15. Spieltag

: 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 11.12.2021, 18:30 Uhr

: Samstag, 11.12.2021, 18:30 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute live: Gibt’s die Bundesliga auch im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart wird heute nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Die Übertragung der 1. Bundesliga in der Übersicht:

Sky zeigt alle Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch (englische Woche) als Einzelspiel und in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1/HD.

DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag im Stream.

zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag im Stream. SAT1 zeigt den 17. Spieltag, den Rückrundenauftakt und die Relegationsspiele im Free-TV.

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart: Sky überträgt im Livestream und TV

Einen kostenlosen Live-Stream der Partie Wolfsburg gegen VfB Stuttgart wird es nicht geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Spielen am Samstag gesichert, und bietet einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an. Sky überträgt das Top-Spiel ab 17:30 Uhr live im TV und Stream auf Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator Wolff Fuss begleitet das Spiel am Mikrofon.

DAZN wird das Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart nicht übertragen.

