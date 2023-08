FC Bayern München ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Gegner am heutigen Montag in Unterhaching ist die AS Monaco. Zum Abschluss der Audi Summer Tour konnte der deutsche Rekordmeister in Singapur gegen den FC Liverpool einen 4:3-Erfolg feiern. „Wir müssen noch weitere Schritte gehen bis zum Saisonstart, sind aber auf dem richtigen Weg“, meinte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Nun will Tuchel gegen die AS Monaco einen weiteren positiven Schwung vor dem Pflichtspielauftakt am 12. August mitnehmen. Vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison 2023/24 steht für denein weiteres Testspiel auf dem Programm. Gegner am heutigen Montag in Unterhaching ist die. Zum Abschluss der Audi Summer Tour konnte der deutsche Rekordmeister in Singapur gegen den FC Liverpool einen 4:3-Erfolg feiern. „Wir müssen noch weitere Schritte gehen bis zum Saisonstart, sind aber auf dem richtigen Weg“, meinte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Nun will Tuchel gegen die AS Monaco einen weiteren positiven Schwung vor dem Pflichtspielauftakt am 12. August mitnehmen.

Alle Informationen zur Übertragung FC Bayern gegen Monaco im Free-TV und Stream im Überblick.

FC Bayern gegen Monaco– Testspiel heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel der Bayern mit Joshua Kimmich Thomas Müller und Co. gegen Monaco findet am Montag, den 7. August 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 17 Uhr im Stadion am Sportpark in Unterhaching. Fans können das Testspiel live im Fernsehen und Internet verfolgen.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, AS Monaco

: FC Bayern München, AS Monaco Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Montag, 7. August 2023, 17 Uhr

: Montag, 7. August 2023, 17 Uhr Spielort: Stadion am Sportpark (Unterhaching)

FC Bayern gegen Monaco heute: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Für alle Bayern-Fans gibt es in Sachen Free-TV-Übertragung gute Nachrichten: Der Sender RTL überträgt das Testspiel des FC Bayern live im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung beginnt um 16.55 Uhr. Nachdem Sky das letzte Testspiel des FC Bayern übertragen hat, wird diese Partie nicht auf dem Pay-TV-Sender gezeigt.

So seht ihr Bayern gegen Liverpool live im Stream

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird es einen Livestream von RTL+ für das Testspiel geben. Dieser erfordert allerdings ein Abonnement beim Streamingportal. Mit einem Probeabo kann man das Angebot von RTL+ jedoch kostenlos für einen Monat lang testen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Sadio Mané verlässt den FC Bayern und wechselt zu Ronaldo-Klub Al-Nassr. In München konnte der Superstar die hohen Erwartungen nie erfüllen.

FC Bayern ohne Nummer eins: Sommer geht, Neuer nicht fit

Der FC Bayern steht knapp zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison ohne klare Nummer eins im Tor da. Yann Sommer schließt sich nach Informationen zahlreicher Medien dem italienischen Erstligisten Inter Mailand an, die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen. Beim Supercup-Duell der Münchner gegen RB Leipzig wird wohl Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen. Dahinter sieht es mittlerweile sehr dünn aus.

Die Bayern erteilten Sommer die Freigabe, obwohl der Zeitpunkt einer Rückkehr von Neuer nach wie vor ungewiss erscheint. Weil die Münchner ihre weiteren unter Vertrag stehenden Torhüter Alexander Nübel zum VfB Stuttgart und Johannes Schenk zum Drittligisten Preußen Münster verliehen haben, stehen derzeit nur Ulreich und U19-Schlussmann Max Schmitt zur Verfügung.

Bayern München: Rekordangebot für Kane?

Der FC Bayern München hat Tottenham Hotspur in den Verhandlungen um Wunschstürmer Harry Kane angeblich eine Frist gesetzt. Die britische Zeitung „Telegraph“ will erfahren haben, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister die Spurs aufgefordert habe, ein letztes Angebot für den England-Star am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Ansonsten würden sich die Bayern nach Alternativen für Kane umsehen. Die Bayern sollen nach Informationen des TV-Senders „Sky“ ihr Angebot noch einmal nachgebessert haben und jetzt die vereinsinterne Rekordsumme von über 100 Millionen Euro für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bieten.