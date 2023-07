Bayern München in der vergangenen Saison die Meisterschaft nun bereits zum 33. Mal eintüten konnte, stehen vor dem Nachdem der deutsche Rekordmeisterin der vergangenen Saison die Meisterschaft nun bereits zum 33. Mal eintüten konnte, stehen vor dem Start der neuen Saison 2023/24 einige Testspiele auf dem Programm. Dabei treffen die Bayern zuerst auf den amtierenden Champions League-Sieger Manchester City. Das Testspiel findet am Mittwoch, den 26. Juli 2023, statt.

Alle Infos zur Übertragung FC Bayern gegen Manchester City im Überblick.

FC Bayern gegen Man City – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel der Bayern mit Joshua Kimmich Thomas Müller und Co. gegen Manchester City findet am Mittwoch, den 26. Juli 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 12.30 Uhr im Japan National Stadium in Tokio statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Manchester City

: FC Bayern München, Manchester City Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.30 Uhr

: Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.30 Uhr Spielort: Japan National Stadium in Tokio

FC Bayern gegen Man City: Übertragung im TV und Stream

Der Sender RTL überträgt das Testspiel des FC Bayern live im Free-TV. Zudem wird es einen Livestream für das Testspiel geben. Dieser erfordert allerdings ein kostenpflichtes Abonnement beim Streamingportal RTL+. Mit einem Probeabo kann man das Angebot von RTL+ jedoch kostenlos für einen Monat lang testen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Tuchel zieht positives Trainingslager-Fazit

Nach dem Trainingslager der Bayern am Tegernsee ging es für das Team von Trainer Thomas Tuchel mit Einheiten in München weiter. „Es war ein gutes Trainingslager, wir haben viel in die Beine gekriegt“, sagte Tuchel. „Der Spirit und der Arbeitswille waren positiv. Wir hatten einen guten Geist in den Einheiten, haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch taktisch und in den Spielprinzipien.“

Testspiele 2023: So geht es für den FC Bayern weiter

Nach der Teampräsentation in der Allianz Arena düste die ging es für die Mannschaft nach Tokio und Singapur. Dort stehen nach dem Testspiel gegen Manchester City die weiteren Vorbereitungsspiele gegen den Kawasaki Frontale an, den FC Liverpool und AS Monaco an.