Bayern München die Meisterschaft nun bereits zum 33. Mal eintüten. Vor dem FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp geht die Vorbereitung in die entscheidende Phase. In der vergangenen Saison konnte der deutsche Rekordmeisterdie Meisterschaft nun bereits zum 33. Mal eintüten. Vor dem Start der neuen Saison 2023/24 steht jedoch noch die Asien-Tour der Münchener auf dem Programm. Mit dem Duell in Singapur gegen denum Teammanager Jürgen Klopp geht die Vorbereitung in die entscheidende Phase.

Alle Infos zur Übertragung FC Bayern gegen FC Liverpool im Überblick.

FC Bayern gegen Liverpool – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel der Bayern mit Joshua Kimmich Thomas Müller und Co. gegen Liverpool findet am Mittwoch, den 2. August 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 13.30 Uhr im Japan National Stadium in Tokio statt. Fans können das Testspiel live im Fernsehen und Internet verfolgen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Liverpool

: FC Bayern München, Liverpool Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Mittwoch, 2. August 2023, 13.30 Uhr

: Mittwoch, 2. August 2023, 13.30 Uhr Spielort: Japan National Stadium in Tokio

FC Bayern gegen Liverpool: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Für alle Bayern-Fans gibt es in Sachen Free-TV-Übertragung gute Nachrichten: Der Sender RTL überträgt das Testspiel des FC Bayern live im frei empfangbaren Fernsehen. Sky-Kunden können die Partie auch im Pay-TV auf Sky Sport News HD verfolgen. Auch der lineare Sender DAZN 1 bietet eine Übertragung an.

So seht ihr Bayern - Liverpool im Livestream

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird es einen Livestream von RTL+ für das Testspiel geben. Dieser erfordert allerdings ein Abonnement beim Streamingportal. Mit einem Probeabo kann man das Angebot von RTL+ jedoch kostenlos für einen Monat lang testen. Auch Sky bietet einen Livestream per Sky Go und WOW an. Zudem gibt es das Testspiel zwischen Bayern und Liverpool bei DAZN zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : Sky Sport News HD, DAZN 1

: Sky Sport News HD, DAZN 1 Livestream: RTL+, Sky Go, WoW, DAZN

Manés Scheitern bei Bayern stellt Klopp vor Rätsel

Der Leistungsabfall von Sadio Mane beim FC Bayern ist auch Jürgen Klopp ein Rätsel. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da schiefgelaufen ist", sagte der Trainer des FC Liverpool über seinen beim kommenden Testspielgegner FC Bayern gescheiterten Ex-Spieler. Mane (31) war im vergangenen Sommer von den Reds nach München gewechselt und geht nun zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

„Als Sadio uns verließ, war er auf einem Hoch, in sehr guter Verfassung, ein Weltklassespieler, daran gab es nicht den Hauch eines Zweifels - da kann man jeden im Klub fragen“, sagte Klopp am Dienstag in Singapur, wo er am Mittwoch auf die Bayern trifft. In München aber sei Mane auf ein neues Umfeld getroffen und habe hohe Erwartungen erfüllen müssen.

Laut Klopp habe auch die schwere Verletzung, wegen der der Angreifer die WM mit dem Senegal verpasst habe, etwas mit dem Scheitern in München zu tun. „Ein schrecklicher Moment“, sagte Klopp, der mit Mane in Kontakt geblieben ist. „Wir alle wissen, dass dies einen Einfluss gehabt haben kann, weil Sadio ein sehr stolzer Mann ist. Dass er seine Mannschaft und sein Land nicht anführen konnte, war brutal für ihn“, meinte Klopp.

Fußball live sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Fußball-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.