Am heutigen Dienstag, den 8.3.2022, empfängt der FC Bayern München RB Salzburg. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gehört positives Denken zur Grundausstattung beim deutschen Rekordmeister. „Ich bin kein Schwarzmaler“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der natürlich nicht an ein frühes Scheitern denken mag. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen in dem Duell zwischen dem deutschen und dem österreichischen Serienmeister.

Wie sieht die Aufstellung des FC Bayern gegen Salzburg aus?

Alle Infos zur aktuellen Personal-Situation der Bayern im Überblick.

FC Bayern heute gegen Salzburg: Manuel Neuer kehrt zurück in die Startaufstellung

Manuel Neuer ist zurück. Das Comeback des Torwarts nur vier Wochen nach einer Operation am rechten Knie soll das Bayern-Ensemble beflügeln und insbesondere den Abwehrspielern einen Schub geben. Der 35 Jahre alte Kapitän ist auch als Kommunikator auf dem Platz wichtig. „Ich bin sehr glücklich, dass er wieder spielen kann“, sagte Nagelsmann, auch wenn Sven Ulreich die Nummer 1 gut vertreten hatte.

FC Bayern Aufstellung: Davis, Goretzka und Tolisso fallen weiterhin aus

Weiterhin verzichten muss der FC Bayern auf das Verletzten-Trio Alphonso Davies (Leichte Herzmuskelentzündung), Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Leon Goretzka (Patellasehnenproblemen).

Bayern gegen Salzburg: Die voraussichtliche Aufstellung heute in der Champions League

Gegen Bayer Leverkusen lies Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im 4-2-3-1-System spielen. Auf diese Formation könnte der Coach auch am Dienstagabend zurückgreifen. Mit einer guten Leistung konnte am Samstag Omar Richards auf sich aufmerksam machen und hat daher gute Chancen auf einen weiteren Einsatz. Nach einer weniger guten Leistung könnte Dayot Upamecano für Lucas Hernandez, der nach seiner Geld-Sperre wieder verfügbar ist, Platz machen. Süle und Pavard dürften gesetzt sein. Im zentralen Mittelfeld werden Kimmich und Musiala erwartet. Thomas Müller wird auf der 10 auflaufen. Auf den beiden offensiven Außenpositionen muss sich Nagelsmann zwischen Coman, Gnabry und Sané entscheiden. Im Sturmzentrum wird wie gewohnt Robert Lewandowski auflaufen.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern heute im Überblick:

Tor

Neuer

Abwehr

Pavard

Süle

Hernandez

Richards

Mittelfeld

Kimmich, Musiala - Sané, Müller, Coman

Angriff

Lewandowski

