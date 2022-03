Der FC Liverpool geht am heutigen Dienstag, 8.3.2022, mit einem recht beruhigenden Vorsprung in das Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand. Aber reicht das 2:0 aus dem Hinspiel für die Einzug ins Viertelfinale? Ausruhen dürfen sich die Reds von Teammanager Jürgen Klopp auf diesem Ergebnis nicht. Klopp vor dem Spiel: „Ich glaube, das ist die Führung, die in der Fußball-Geschichte am öftesten umgedreht wurde."

Free-TV : Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen? Übertragung auf DAZN oder Amazon Prime : Wo wird Liverpool gegen Mailand live im Stream übertragen?

oder : Wo wird Liverpool gegen Mailand übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FC Liverpool.

Champions League Achtelfinale heute – Liverpool vs. Inter: Uhrzeit, Übertragung, Anpfiff

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League findet am Dienstag, den 08.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Anfield Road in Liverpool.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Liverpool, Inter Mailand

: FC Liverpool, Inter Mailand Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 08.03.2022, 21:00 Uhr

: 08.03.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Anfield Road, Liverpool

: Anfield Road, Liverpool Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

FC Liverpool vs. Inter Mailand live: Gibt es eine Übertragung des Rückspiels im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Liverpool und Mailand live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Allerdings darf das ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Alles Wissenswerte zum Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch ab 23.00 Uhr bei „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF – mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

Amazon Prime oder DAZN: Wo wird Liverpool gegen Mailand live im Stream übertragen?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Partie gesichert und wird somit das Spiel übertragen. Auf Sky wird das Spiel nur auf Sky Sport Austria laufen.

Alle Infos zur Übertragung Liverpool gegen Mailand am 08.03.2022 um 21:00 Uhr: