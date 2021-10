Heute, am Sonntag den 17.10.2021, spielt der FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Das Duell der Tabellennachbarn ist ein 6-Punkte-Spiel. Der Sieger kann sich vom direkten Konkurrenten absetzen und sich ein wenig Luft im Abstiegskampf sichern. Die sieglose Arminia wartet in der laufenden Saison weiterhin auf den ersten Dreier. Gegen die Augsburger soll der Knoten endlich platzen. Beide Teams teilen ein gemeinsames Problem: Die Offensive. In sieben Partien konnten die Mannschaften gerade einmal drei Treffen erzielen. Die Fans hatten also nicht oft Grund zum Jubeln.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das Bundesligaspiel heute statt?

: Wann findet das heute statt? Wo wird Augsburg gegen Bielefeld heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld heute: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem FCA und der Arminia findet am Sonntag, den 17.10.2021, um 17:30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Nationalmannschaften : FC Augsburg, Arminia Bielefeld

: FC Augsburg, Arminia Bielefeld Wettbewerb : 1. Bundesliga, 8. Spieltag

: 1. Bundesliga, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : Sonntag, 17.10.2021 um 17:30 Uhr

: Sonntag, 17.10.2021 um 17:30 Uhr Spielort: WWK-Arena, Augsburg

FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld TV-Übertragung: Läuft das Bundesligaspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Bundesligaspiel zwischen Ausburg und Bielefeld live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet nein. Das Spiel der 1. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Augsburg gegen Bielefeld am 17.10.2021 um 17:30 Uhr:

Übertragung im Live-Stream: So könnt ihr FCA gegen Arminia kostenlos auf DAZN sehen

DAZN abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Für alle, die kein Abo beiabgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienstzu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.

Mit dem kostenlosen Probeabo könnt ihr somit allerdings aktuell noch die Bundesliga-Partie zwischen Augsburg und Bielefeld vollkommen gratis im Live-Stream ansehen.