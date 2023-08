In der RTL-Show „Ex on the Beach“ dreht sich alles um eine Frage: Ex or Next? Mehrere Singles ziehen gemeinsam in eine Villa. Doch die Party-Stimmung wird gestört. Denn nach und nach tauchen ihre Ex-Freunde und Ex-Freundinnen am Strand auf und wollen bei der Liebessuche mitreden. Gerade erst ist die vierte Staffel zu Ende gegangen. Fans fragen sich jetzt, ob es 2024 eine weitere Staffel geben wird.

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und Co. zu Staffel 5 findet ihr hier im Überblick.

Wann startet Staffel 5 auf RTL+?

Noch ist nicht bekannt, ob das Format 2024 fortgesetzt wird. Sollte dem so sein, dürfte Staffel 5 wie gewohnt im Frühjahr an den Start gehen. Die diesjährigen Folgen liefen beispielsweise ab dem 25. April und wurden in einem wöchentlichen Rhythmus immer dienstags veröffentlicht.

Werden die Folgen auch im Free-TV veröffentlicht?

Da es noch keine offizielle Mitteilung zu Staffel 5 gibt, ist auch noch nicht bekannt, ob die Folgen auch auf RTL ausgestrahlt werden. Die vierte Staffel war allerdings ausschließlich als Stream auf RTL+ verfügbar.

Das ist das Konzept von „Ex on the Beach“

Sie sind am Strand, suchen nach der Liebe und auf einmal tauchen ihre Exen auf! Bei „Ex on the Beach“ zieht eine Gruppe Singles in eine Strandvilla. Diese erhoffen sich viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe. Ist Mr. oder Mrs. Right zu finden? Plötzlich tauchen jedoch die Ex-Freunde und Ex-Freundinnen am Strand auf und wollen bei der Liebessuche ein Wörtchen mitreden. Nach und nach kommt es zu Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies, denn immer mehr Ex-Partner und Ex-Partnerinnen erreichen den Strand der Villa, stiften Unruhe und entflammen bei den Single-Frauen und -Männern alte Gefühle neu.

Wo wird „Ex on the Beach“ gedreht?

Mit „Ex on the Beach“ verbinden wir Sonne, kilometerlange Sandstrände und tiefblaues Meer. Nachdem die erste Staffel noch in Griechenland gedreht worden war, ging es für die drei darauffolgenden Staffeln nach Mexiko. Ob die Kandidaten einer möglichen fünften Staffel in dieselbe Villa einziehen wie die vorherigen Teilnehmer, steht noch nicht fest.

Wer sind die Teilnehmer von Staffel 5?

Bei dem Format treffen Kandidaten aufeinander, die noch eine Rechnung mit dem oder der Ex offen haben. In den vorangegangenen Staffeln bestand der Cast aus bekannten und neuen Gesichtern der Reality-TV-Landschaft. Über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Staffel 5 ist aktuell noch nichts bekannt.