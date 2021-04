Ab 15.04.2021 laufen die neuen Folgen von „Ex on the Beach“ 2021 auf TVNow. In Staffel 2 sind sieben Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Neben Sonne, Strand und heißen Flirts warten allerdings auch ihre Ex-Partner auf die Teilnehmer und bringen Chaos in die sommerliche Idylle. Auf welche Kandidaten können sich die Zuschauer in diesem Jahr freuen?

Wir stellen euch die Teilnehmer vor.

„Ex on the Beach“ 2021 Kandidaten: Das sind die Frauen

Vier Frauen wagen in der zweiten Staffel das Experiment „Ex on the Beach“. Das sind die Singles:

Roxy

Roxy ist 28 Jahre alt und kommt aus Ansbach. Sie ist Influencerin und gelernte Zerspanungsmechanikerin. Roxy ist eine der „Celebrity-Singles“, da sie bereits in den Reality-Formaten „Temptation Island“ (2020) und „Temptation Island VIP (2020) TV-Erfahrung sammeln konnte. Sie ist seit einem halben Jahr Single. Wie sie sich ihren idealen Partner vorstellt? „Ich brauche einen Superhelden“. Auf Instagram heißt sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Ansbach. Sie istund gelernte. Roxy ist eine der „Celebrity-Singles“, da sie bereits in den Reality-Formaten(2020) und(2020) TV-Erfahrung sammeln konnte. Sie ist seit einem halben Jahr Single. Wie sie sich ihren idealen Partner vorstellt? „Ich brauche einen Superhelden“. Aufheißt sie roxytv

Roxy sucht einen Partner, der viel Geduld mitbringt.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

Lara

Lara ist 21 Jahre alt. Sie ist Rapperin und Heilerzieherin für psychisch kranke Menschen. Seit zwei Jahren ist sie bereits Single. Auf Instagram findet man sie unter Die Leipzigerinist 21 Jahre alt. Sie istund Heilerzieherin für psychisch kranke Menschen. Seit zwei Jahren ist sie bereits Single. Auffindet man sie unter xobadgy

Lara rappt, twerkt und nimmt sich das, was sie will.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

Sandra

Produktionsassistentin und Messe-Hostess Sandra kommt aus Hürth. Seit drei Jahren ist sie Single. Sie versteht sich besser mit Männern als mit Frauen, spielt gerne Playstation und schaut Fußball. Auf Instagram findet man sie unter Die 28-jährigeundkommt aus Hürth. Seit drei Jahren ist sie Single. Sie versteht sich besser mit Männern als mit Frauen, spielt gerne Playstation und schaut Fußball. Auffindet man sie unter sisandra

Sandra ist seit drei Jahren Single.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

Celina

Celina ist 22 Jahre alt und kommt aus Nürnberg. Sie ist Supermarktkassiererin. Seit vier Monaten ist sie Single. „Schamgefühl wird bei mir klein geschrieben.“, erklärt sie gegenüber TVNow – den ersten Schritt sollte ihrer Meinung nach allerdings der Mann machen. Auf Instagram heißt sie ist 22 Jahre alt und kommt aus. Sie ist. Seit vier Monaten ist sie Single. „Schamgefühl wird bei mir klein geschrieben.“, erklärt sie gegenüber TVNow – den ersten Schritt sollte ihrer Meinung nach allerdings der Mann machen. Aufheißt sie celina_pp

Celina ist Supermarktkassiererin.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

„Ex on the Beach“ 2021 Teilnehmer: Das sind die Männer

Neben den vier Frauen sind auch drei Männer bei „Ex on the Beach“ 2021 auf der Suche nach ihrer Traumpartnerin. Diese Männer sind die Singles aus Staffel 2.

Till

Till ist 32 Jahre alt und kommt aus Kiel. Er ist Bademeister und Aquafitnesstrainer. In den Reality-Formaten „Love Island“ (2018), „Bauer sucht Frau“ (2020) und „Temptation Island“ (2020) sammelte er bereits TV-Erfahrung. Trotz seiner Teilnahme an den Dating-Shows ist er bereits seit neun Monaten Single. Die Ehe ist nichts für Till, er würde den Bund nur seiner Partnerin zuliebe eingehen. Sein Instagram-Name ist ist 32 Jahre alt und kommt aus. Er istund. In den Reality-Formaten(2018),(2020) und(2020) sammelte er bereits TV-Erfahrung. Trotz seiner Teilnahme an den Dating-Shows ist er bereits seit neun Monaten Single. Die Ehe ist nichts für Till, er würde den Bund nur seiner Partnerin zuliebe eingehen. Sein-Name ist tilladam23

„Ich war mein Leben lang ein Arsch zu den Frauen.“, sagt Till über sich selbst.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

Tommy

Tommy ist 25 Jahre alt und kommt aus Nizza. Bis Oktober 2019 war er Profischwimmer, dann studierte er Hotelmanagement und arbeitete im Hotel seiner Eltern. In dem französischen Format „Les princes et les princesses de l’amour“ (2020) konnte er bereits TV-Erfahrung sammeln. Was ihm gegenüber den anderen Kandidaten einen Vorteil verschafft? „Ich bin Franzose, ich bin gut drauf und ich sehe gut aus“. Auf Instagram findet man ihn unter ist 25 Jahre alt und kommt aus. Bis Oktober 2019 war er, dann studierte erund arbeitete im Hotel seiner Eltern. In dem französischen Format „Les princes et les princesses de l’amour“ (2020) konnte er bereits TV-Erfahrung sammeln. Was ihm gegenüber den andereneinen Vorteil verschafft? „Ich bin Franzose, ich bin gut drauf und ich sehe gut aus“. Auffindet man ihn unter tommypedroni

Tommy glaubt, dass er noch nie verliebt war.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

Diogo

Diogo ist 26 Jahre alt. Er ist Tätowierer und besitzt ein eigenes Studio. Bei „Temptation Island“ (2020) konnte er bereits TV-Erfahrung sammeln. Er ist seit einem halben Jahr Single. Auf Instagram heißt er Der Kölnerist 26 Jahre alt. Er istund besitzt ein eigenes Studio. Bei(2020) konnte er bereits TV-Erfahrung sammeln. Er ist seit einem halben Jahr Single. Auf Instagram heißt er diogosangre . Für ihn steht die Familie immer an erster Stelle.

„Ich lasse lieber Taten als Worte sprechen.“, beschreibt Diogo seinen Charakter.

© Foto: TVNow/Frank Fastner

