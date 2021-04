Es ist wieder soweit: „Ex on the Beach“ 2021 startet am 15.04.2021 auf TVNow. Sieben Singles suchen in Staffel 2 der Reality-Show ihre große Liebe. Auf die Kandidaten warten Sonne, Strand und heiße Flirts. Allerdings tauchen auch die Ex-Partner der Teilnehmer auf und bringen deren Gefühlslage durcheinander. Drama ist also vorprogrammiert.

Wann läuft „Ex on the Beach“ 2021 in Deutschland? Was sind die Sendetermine? Alle Infos zur Ausstrahlung von Staffel 2 und den neuen Teilnehmern findet ihr hier.

„Ex on the Beach“ Staffel 2 – Sendetermine auf TVNow

Am 15. April 2021 startet „Ex on the Beach“ mit einer Doppelfolge. Immer donnerstags steht dann auf TVNow eine neue Folge zum Abruf bereit. Nach den 16 Episoden wird erstmalig eine Wiedersehensshow ausgestrahlt.

Das sind die Sendetermine.

15.04.2021: Folge 1+2

22.04.2021: Folge 3

29.04.2021: Folge 4

06.05.2021: Folge 5

13.05.2021: Folge 6

20.05.2021: Folge 7

27.05.2021: Folge 8

03.06.2021: Folge 9

10.06.2021: Folge 10

17.06.2021: Folge 11

24.06.2021: Folge 12

01.07.2021: Folge 13

08.07.2021: Folge 14

15.07.2021: Folge 15

22.07.2021: Folge 16

29.07.2021: Wiedersehensfolge

„Ex on the Beach“ 2021: Kandidaten: Das sind die Singles

Sieben Singles hoffen darauf, in Mexiko ihre große Liebe kennenzulernen. Doch ihre Ex-Partner bringen alles gehörig durcheinander.

Das sind die Kandidaten.

Roxy (28) aus Ansbach

Lara (21) aus Leipzig

Sandra (28) aus Hürth

Celina (22) aus Nürnberg

Till (32) aus Kiel

Tommy (25) aus Nizza

Dieogo (26) aus Köln