Netflix die Coming-of-Age-Serie Essstörung hat sie so einiges verpasst, das es ihrer Meinung nach aufzuholen gilt. Von Partys, Dates bis hin zu ersten Küssen – Mia setzt sich an eine Bucket List, die sie so schnell wie möglich abarbeiten will... Aktuell könnt ihr aufdie Coming-of-Age-Serie „Everything Now“ streamen. Darin dreht sich alles um die Teenagerin Mia, die versucht, im Schulalltag wieder Fuß zu fassen. Nach einem einjährigen Klinikaufenthalt aufgrund ihrerhat sie so einiges verpasst, das es ihrer Meinung nach aufzuholen gilt. Von Partys, Dates bis hin zu ersten Küssen – Mia setzt sich an eine Bucket List, die sie so schnell wie möglich abarbeiten will...

Gerade erst sind die Folgen der ersten Staffel erschienen, da fragen die Fans schon nach einer Fortsetzung. Ob es eine zweite Staffel von „Everything Now“ geben wird und wovon diese handeln könnte, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Geht „Everything Now“ mit Staffel 2 weiter?

Die erste Staffel von „Everything Now“ ist gerade erst auf Netflix gestartet. Daher ist noch nicht klar, ob Fans auf eine weitere Staffel hoffen dürfen. Für gewöhnlich macht es der Streamingdienst vom Erfolg einer neuen Produktion abhängig, ob er eine Fortsetzung in Auftrag gibt. Sollten die Abrufzahlen zufriedenstellend sein, dürfte Staffel 2 wohl nichts im Wege stehen.

Sobald es dazu News gibt, findet ihr sie an dieser Stelle.

Wann startet die zweite Staffel?

Nachdem die zweite Staffel noch nicht offiziell bestätigt ist, können wir an dieser Stelle logischerweise noch kein Startdatum nennen. Sobald Netflix dieses kommuniziert, findet ihr alle Infos zum Release hier.

Wie könnte „Everything Now“ weitergehen?

Auch hierzu gibt es derzeit noch keine Informationen. Das zielstrebige Abarbeiten ihrer Bucket List sorgt allerdings für ziemlich viel Chaos in Mias Leben. In einer zweiten Staffel könnte es demnach darum gehen, wie es mit ihren Romanzen weitergeht. Einige Konsequenzen ihrer Bucket-List-Punkte werden die Teenagerin sicherlich auch in den neuen Folgen beschäftigen...

In Staffel 1 versucht Mia, den Erfahrungen ihrer Freunde hinterherzujagen. Wovon könnte Staffel 2 handeln?

© Foto: Netflix / Left Bank

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2?

Nachdem eine Fortsetzung weder bestätigt noch produziert ist, gibt es folglich auch noch keinen Trailer. Um einen Eindruck von der Serie zu bekommen, könnt ihr euch allerdings den Trailer der ersten Staffel ansehen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das ist der Cast von „Everything Now“

Da Staffel 2 noch nicht offiziell bestätigt ist, wissen wir auch noch nichts über den möglichen Cast einer weiteren Staffel. Wahrscheinlich wäre aber, dass wieder Mia und ihre Freunde im Mittelpunkt von Staffel 2 stehen. Einige der Darstellerinnen und Darsteller von Staffel 1 von „Everything Now“ findet ihr hier im Überblick:

Darsteller – Rolle