Die neue Serie „Everything Now“ geht auf Netflix an den Start. Im klassischen Coming-of-Age-Stil dreht sich Staffel 1 um das Leben der 16-jährigen Mia. Die Teenagerin muss sich nach einem Klinik-Aufenthalt aufgrund einer Essstörung wieder im Schulalltag zurechtfinden. Zurück an der Schule stellt Mia fest, dass kaum etwas noch so ist, wie sie es in Erinnerung hat. Eins ist aber gleichgeblieben: Ihre drei besten Freunde sind immer noch für sie da und stürzen sich mit ihr in die Welt der Partys, des Datings und der ersten Küsse.

Wann die Folgen beim Streamingdienst verfügbar sind, worum es genau geht und wer mitspielt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Wann startet „Everything Now“ auf Netflix?

Der Startschuss für die erste Staffel von „Everything Now“ fällt am Donnerstag, 05.10.2023. Wie alle Neustarts gehen die Folgen am Erscheinungstag um 9 Uhr online.

Wie viele Folgen hat Staffel 1?

Staffel 1 von „Everything Now“ umfasst acht Folgen. Jede Folge widmet sich einem anderen Thema der Bucket List von Protagonistin Mia.

Worum geht es in „Everything Now“?

Nachdem die 16-jährige Mia aufgrund einer Essstörung ein Jahr in einer Klinik verbracht hat, wird sie zurückgeworfen in den Alltag an ihrer Schule. Schnell stellt sie fest, dass sie bei so einigen ersten Malen hinterherhängt. Um wieder Schritt zu halten, aktualisiert die Teenagerin ihre Liste an Dingen, die es zu erleben gilt. Doch nicht alles im Leben ist planbar, und vor allem nicht die Liebe. Das hält Mia allerdings nicht davon ab, verpasste Momente ihres Erwachsenenwerdens nachholen zu wollen. Wird sie alle Punkte auf ihrer Bucket List abhaken können? Oder kommt ihr das Leben selbst dazwischen?

Weil Mia zahlreiche Erfahrungen ihrer Freunde verpasst hat, will sie nun mit ihrer Bucket List so schnell wie möglich nachziehen.

© Foto: Netflix / Left Bank

Mental Health im Fokus von „Everything Now“

Laut der Schöpferin der Serie, Ripley Parker, ist der Fokus der Serie auf Mental Health Probleme ausgerichtet, die bei britischen Teenagern besonders häufig vorkommen – dabei handle es sich vor allem um Probleme rund ums Essen und das eigene Körperbild.

Das ist der Trailer von „Everything Now“

Einen Monat vor dem Start wurde der offizielle Trailer zur Serie veröffentlicht. In diesem bekommt ihr einen exklusiven Einblick in die Serie.

Die Besetzung von „Everything Now“ im Überblick

Hauptdarstellerin Sophie Wilde gehört zu den Newcomern, die man im Blick behalten sollte. Die Australierin wird schon jetzt als eine der spannendsten Jungstars der Nation gehandelt: Bereits mitgespielt hat sie unter anderem im Drama „Tom Jones“ und in der BBC Serie „You Don’t Know Me“.

Die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller von „Everything Now“ findet ihr hier im Überblick:

Darsteller – Rolle