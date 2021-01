„Tanzen ist wie Sex, nur angezogen.“ So wird die neue UFA-Produktion „Even Closer – hautnah“ angekündigt, die am Valentinstag exklusiv auf TVNow startet. Die sechsteilige Mini-Serie erzählt die Geschichte junger Menschen, die ihren Traum vom Leben auf der Bühne verfolgen – und dabei zwischen Leistungsdruck und Leidenschaft alles aufs Spiel setzen.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast der neuen Serie und wann werden die Folgen auf TVNow veröffentlicht? Hier findet ihr alle Infos zu „Even Closer – hautnah“.

„Even Closer – hautnah“: Start und Sendetermine

Die Serie umfasst insgesamt sechs Folgen von je rund 40 Minuten. An zwei Terminen werden je drei Episoden auf TV Now veröffentlicht.

Alle Folgen und deren Verfügbarkeit:

Folge 1 – 14.02.2021 auf TV Now

Folge 2 – 14.02.2021 auf TV Now

Folge 3 – 14.02.2021 auf TV Now

Folge 4 – 21.02.2021 auf TV Now

Folge 5 – 21.02.2021 auf TV Now

Folge 6 – 21.02.2021 auf TV Now

Bei TV Now handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement. Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL besteht aus einem werbefreien Angebot für Jung und Alt. Die Standardkosten belaufen sich auf 4,99 Euro pro Monat. Der Premium+ Bereich startet bei 7,99 Euro je Monat.

Handlung von „Even Closer – hautnah“

In der Serie „Even Closer– hautnah“ stehen sechs Freunde im Mittelpunkt. Feli ist neu nach Hamburg gezogen und will hier ihren Traum verwirklichen, groß rauszukommen. Mit ihren Mitbewohnern Lucie, Klara, Ben und Lucies Freund Nils teilt sie die Liebe zu Tanz, Gesang und Schauspiel. Die Fünf arbeiten hart für ihre Ausbildung an der Stage. Jonas ist der einzige WG-Bewohner, der mit seinem Medizinstudium andere Ziele verfolgt. Doch sie alle lassen sich allzu gerne ablenken. So trifft Feli direkt an ihrem ersten Abend auf einer Party einem mysteriösen Unbekannten. Sie lässt sich auf ihn ein, doch dann verschwindet er plötzlich...

„Even Closer – hautnah“ Trailer

Bislang wurde noch kein Trailer zu der neuen TVNow-Serie veröffentlicht. Sobald es ihn gibt, teilen wir ihn hier.

„Even Closer“ Cast: Die Schauspieler der Serie

In der Serie gibt es sechs Protagonisten. Das sind die Schauspieler und ihre Rollen:

Vivien König – Feli

Mareike Zwahr – Lucie

Maéva Marie Mathilde Roth – Klara

Hans Gurbig – Ben

Vinzenz Wagner – Nils

Lion Wasczyk – Jonas

„Even Closer – hautnah“: UFA-Produktion und Regie

Bei der neuen Serie handelt es sich um eine Produktion der UFA Serial Drama. Produzentin und Creator ist dabei Helga Löbel – unterstützt von Junior Producerin Jenniger Gaal. Regie führte Raquel Stern.

Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2020 in Hamburg und Berlin statt.

Einen großen Einfluss hatte auch Erotik-Expertin Paulita Pappel, die bei den Dreharbeiten als Intimacy Coordinatorin fungierte.