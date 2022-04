Die UEFA Europa League geht am heutigen Donnerstag, den 7.4.2022, mit den Hinspielen im Viertelfinale weiter. Nach dem Bundesliga-Sieg bei Borussia Dortmund geht RB Leipzig mit Rückenwind in das Viertelfinale der Europa League. Das Spiel gegen Atalanta Bergamo beginnt um 18.45 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco will sich eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Gleiches gilt für Eintracht Frankfurt, das Team von Coach Oliver Glasner bekommt es ab 21 Uhr mit dem FC Barcelona zu tun. Im Gegensatz zu den Leipzigern missglückte der Eintracht die Generalprobe in der Liga beim 0:0 gegen Schlusslicht Greuther Fürth.

Wo werden die Spiele der Europa League heute live im Free-TV übertragen?

Europa League Übertragung heute: Das Viertelfinale am 7.4.2022 live im TV und Stream

RB Leipzig bekommt es im Viertelfinal-Hinspiel mit Atalanta Bergamo zu tun. Eintracht Frankfurt trifft heute Abend auf den FC Barcelona. Zudem trifft West Ham United auf Lyon. Sporting Braga empfängt die Glasgow Rangers.

Alle Infos zur Übertragung der Viertelfinal-Hinspiele der Europa League am Donnerstag:

RB Leipzig – Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona

West Ham – Olympique Lyon

Sporting Braga – Glasgow Rangers

Europa League im Free-TV: Welche Spiele werden im Fernsehen übertragen?

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

UEFA Europa League Live-Übertragung: Alle Infos zum Stream von RTL+

Die Plattform für die Europa-League-Übertragung im Internet heißt in dieser Saison RTL+ (ehemals TVNow). Um die Fußballspiele live zu sehen, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement in Höhe von 4,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden.

Europa League live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Einen kostenlosen und gleichzeitig legalen Stream für die Übertragungen der Europa-League-Spiele gibt es in dieser Saison leider nicht, da RTL+ grundsätzlich kostenpflichtig ist. Allerdings bietet der Streamingdienst von RTL an, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen, welcher allerdings rechtzeitig gekündigt werden muss, falls man für den Folgemonat kein Geld ausgeben möchte. Grundsätzlich ist das Abonnement von RTL+ jederzeit monatlich kündbar.