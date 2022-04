Für Serien-Fans gibt es kurz vor der Osterfeiertagen noch ein besonderes Geschenk: Am Samstag, 09.04.22 und Sonntag, 10.04.22, laufen die sechs Folgen der Miniserie „Euer Ehren“ im Ersten. Darin geht es um einen erfolgreichen Richter, der für seinen Sohn jegliche ethischen und moralischen Werte über Bord wirft und selbst zum Kriminellen wird. Das Thriller-Drama verspricht Zuschauern spannende und ebenso emotionale Szenen.

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Besetzung, Episodenguide, Handlung, Drehort und Folgen im Überblick.

„Euer Ehren“: Sendetermine und Sendezeit

Die Folgen der Serie werden an zwei Abenden in Folge ausgestrahlt. Startschuss ist Samstag, 09.04.2022, zur Primetime.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Samstag, 09.04.2022, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 09.04.2022, um 21:00 Uhr

Folge 3: Samstag, 09.04.2022, um 21:45 Uhr

Folge 4: Samstag, 09.04.2022, um 22:30 Uhr

Folge 5: Sonntag, 10.04.2022, um 21:45 Uhr

Folge 6: Sonntag, 10.04.2022, um 22:30 Uhr

„Euer Ehren“: Wiederholung

Wer Staffel 1 zur Erstausstrahlung verpasst, kann sich die Folgen auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Wiederholung ansehen.

Die Wiederholungstermine im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 10.04.2022, um 01:15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 10.04.2022, um 02:00 Uhr

Folge 3: Sonntag, 10.04.2022, um 02:45 Uhr

Folge 4: Sonntag, 10.04.2022, um 03:30 Uhr

Folge 5: Montag, 11.04.2022, um 01:55 Uhr

Folge 6: Montag, 11.04.2022, um 02:40 Uhr

„Euer Ehren“: ARD-Mediathek

online first. Bereits seit dem 02.04.2022 könnt ihr euch die Folgen von „Euer Ehren“ in der Für die Ungeduldigen unter euch gibt es gute Nachrichten, denn es gilt. Bereits seit demkönnt ihr euch die Folgen von „Euer Ehren“ in der ARD-Mediathek anschauen. Verfügbar ist der Thriller bis Anfang August.

„Euer Ehren“: Handlung und Trailer

Bei Richter Michael Jacobi verändert sich das Leben auf einen Schlag: Nachdem sein Sohn Julian ihm einen Autounfall mit anschließender Fahrerflucht gesteht, wirft Jacobi alle ethischen und moralischen Grundsätze über Bord. Eigentlich ist sein Beruf eine Berufung. Doch dieses Mal muss er seinen Sohn schützen, denn das Unfallopfer ist Zlatan Sailovic, Sohn des berüchtigten Clanchefs Radan Sailovic. Und mit ihm steht er auf Kriegsfuß, denn Richter Jacobi hat ihn bereits hinter Gitter gebracht...

„Euer Ehren“: Vorschau im Episodenguide

Die Miniserie umfasst sechs Folgen, die an zwei Abenden ausgestrahlt werden. Doch worum geht es genau? Das erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1

Das Gesetz steht für Richter Michael Jacobi an erster Stelle. Doch nachdem ihm sein Sohn einen Autounfall mit Fahrerflucht gesteht, muss Jacobi schnell handeln: Der verunglückte ist der Sohn des Clanchefs Radan Sailovi, den er vor Jahren verurteilt hat.

Folge 2

Richter Jacobi versucht mit allen Mitteln die Spuren zu vertuschen. Doch da hat er nicht mit Kommissarin Kirchner gerechnet, die die Spurensicherung zu ihm führt. Währenddessen glaubt die Schwester des verunglückten Motorradfahrers, Arija Sailovic, nicht an einen Unfall. Für sie ist es Vergeltung. Ins Visier des Clans gerät Geschäftsmann Lindner.

Folge 3

Jacobi hat einen Plan: Er muss in die Politik und die Ermittlungen stoppen. Nur so kann er den Fall endlich ruhen lassen. Der festgenommene Autoschleuser Zuber möchte sich den Unfall nicht in die Schuhe schieben lassen und auch Lindner hat zu kämpfen: Er muss die Drogenlieferung der Ndrangheta wiederbeschaffen...

Folge 4

Der Schein bröckelt langsam. Jacobi muss kämpfen, um die Makellosigkeit aufrechtzuerhalten. Zuber darf nicht in den Zeugenschutz, sonst wird er gegen den Richter aussagen. Arija Sailovic versucht in der Zwischenzeit, die Familiengeschäfte zu übernehmen.

Folge 5

Es wird immer enger für Richter Jacobi. Zumal Kommissarin Kirchner sich grünes Licht eingeholt hat, um gegen den Juristen zu ermitteln. Und auch Sohn Julian droht die Nerven zu verlieren, denn das Geheimnis kann er nicht mehr für sich behalten...

Folge 6

Es ist nicht nur die Kommissarin, die Jacobi auf die Schliche kommt, sondern auch Arija, die den Geheimnissen auf der Spur ist. Noch gefährlicher wird es, als Sohn Julian ihm ein Geständnis macht. Es ist an der Zeit, den letzten Grundsatz zu opfern...

Um seinen Sohn zu schützen, gerät Richter Jacobi in „Euer Ehren“ in Gefahr und wird dabei selbst zum Kriminellen.

© Foto: ARD Degeto/ORF/SquareOne Productions/Mona Film

„Euer Ehren“: Besetzung

Der Richter Michael Jacobi, für den das Gesetz an erster Stelle steht, wird von Sebastian Koch gespielt. Neben ihm sind zahlreiche weitere Darsteller im Cast zu sehen. Ebenso gibt es in jeder Folge einige Episodenrollen. Wer die Darsteller und ihre Rollen sind, seht ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Michael Jacobi – Sebastian Koch

Arija Sailovic – Paula Beer

Gabriele Kirchner – Ursula Strauss

Uli Lindner – Tobias Moretti

Franz Brunner – Sascha Geršak

Julian Jacobi – Taddeo Kufus

Lisa Schwarz – Lena Kalischonkel

Jova Sailovic – Ercan Durmaz

Emilia Baumbach – Krista Stadler

Muhr – Rainer Bock

Radan Sailovic – Marek Wlodarczyk

Sascha Zuber – Jack Hofer

Christina Zuber – Gerti Drassl

Minister Kreidel – Andreas Lust

„Euer Ehren“: Drehort

Zuschauer der Drama-Serie fragen sich sicherlich, wo die Szenen von „Euer Ehren“ gedreht wurden. Bekannt ist, dass die Produktion in Österreich stattfand. Dabei wurde in Wien, Innsbruck und Umgebung gedreht.