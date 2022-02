Krimi-Fans aufgepasst: Der „Erzgebirgskrimi“ ist mit einem neuen Fall am Start. Am Samstag, 19.02.2022, läuft der Film „Verhängnisvolle Recherche“ im ZDF. Darin geht es um eine Ermittlung, die dem Kommissar Robert Winkler zum Verhängnis wird. Er selbst gerät als Hauptverdächtiger in den Mittelpunkt. Jetzt gilt es, jeden von seiner Unschuld zu überzeugen.

Um was genau geht es?

Gibt es den Film als Stream ?

? Wer sind die Schauspieler im Cast?

Alle Infos rund um die Handlung, Sendetermine samt Sendezeit, Mediathek, Besetzung und den Drehort erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“: ZDF-Sendetermin

Der Spielfilm „Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“ wird im ZDF ausgestrahlt und hat eine Dauer von 90 Minuten. Sendezeit ist am Samstag, 19. Februar 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“: ZDF-Mediathek

Wer nicht bis zur ZDF-Ausstrahlung warten möchte, hat Glück, denn bereits ab dem 18. Februar 2022 ist der Spielfilm in der ZDF-Mediathek für zwölf Monate verfügbar. Dort könnt ihr ihn somit im Nachhinein auch noch als Wiederholung ansehen.

„Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“: Vorschau

Die Ereignisse rund um Saskia Bergelt, Robert Winkler und Karina Szabo überschlagen sich: Eines Tages erhält Winkler eine Mailbox-Nachricht der Journalistin Kirsten Reichenbach. Sie habe brisante Neuigkeiten für ihn. Bei seinem Rückruf muss er mit anhören, wie ihr Gewalt angetan wird. Später stellt sich heraus, dass sie umgebracht worden ist. Kirsten Reichenbach gehörte einer Umweltorganisation an, die sich für den Erhalt eines Waldes einsetzte, der aufgrund des neuen Standortes der Automobilfirma Uhlig gerodet werden soll. Bei ihren Recherchen ist sie auf interessantes Material über Dr. Lothar Uhlig, Inhaber der Firma, gestoßen.

Die Kommissare nehmen die Spur auf, doch während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Journalistin an einem weiteren Fall schrieb. Die Entwicklungschefin des Unternehmens, Professorin Kathrin Rothe, könnte eventuell die Täterin sein. Sie hatte bei einem Autounfall vor 27 Jahren Winklers Freundin getötet und Fahrerflucht begangen.

Robert Winkler nimmt die Ermittlung auf eigene Faust auf und findet Beweise. Kathrin Rothe stellt sich und gesteht ihm ihre Schuld. Einen Tag später wird sie tot aufgefunden und Robert fällt ins Visier der Ermittler. Hat er Kathrin umgebracht? Verzweifelt versucht er nun seine Unschuld zu beweisen…

Wer hat die Journalistin umgebracht? Das Team rund um Robert Winkler, Kommissarin Karina Szabo und Försterin Saskia Bergelt versuchen den Fall zu lösen.

© Foto: ZDF/Uwe Frauendorf

„Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“: Cast am 19.02.2022

Wer sind die Darsteller im Cast? Hier findet ihr die Schauspieler von „Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“ in der Übersicht.

Rolle – Schauspieler

Robert Winkler – Kai Scheve

Karina Szabo – Lara Mandoki

Saskia Bergelt – Teresa Weißbach

Georg Bergelt – Andreas Schmidt-Schaller

Maik – Adrian Topol

Dr. Lothar Uhlig – Joachim Król

Jens Müller – Fabian Busch

Prof. Dr. Katrin Rothe – Katja Weitzenböck

Oberstaatsanwalt Osthof – Luc Feit

Harry Drechsel – Bernd Michael Lade

Gregor Uhlig – Jonas Laux

Caroline Kröning – Anne Cathrin Buhtz

Pensionswirtin Leuber – Martina Eitner-Acheampong

Kirsten Reichenbach – Fine Belger

Polizistin Mühlenstein – Caroline Junghanns

Prof. Zacher – Peter Rühring

„Erzgebirgskrimi – Verhängnisvolle Recherche“: Drehort

Die Produzenten Rainer Jahreis und Clemens Schaeffer sind von den Drehorten des Spielfilmes begeistert. Zum ersten Mal wurde in Chemnitz gedreht und das an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel die Villa von Henry Van de Velde. Laut den Produzenten waren die Gebiete mehr als bezaubernd: „Wolkenstein ist ein malerisch schöner Ort, der diesem Format als ganz besondere Landschaftskulisse gedient hat. Hervorzuheben ist immer wieder die Gastfreundschaft der Erzgebirger. Wir wurden wieder sehr herzlich aufgenommen.“