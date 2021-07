Die wohl beste 2. Liga aller Zeiten startet mit einem echten Kracher in die Saison 2021/22: Der FC Schalke 04 empfängt am Freitag, den 23.07.2021 den Hamburger SV. Beide Teams haben in dieser Saison das große Ziel zurück in die Bundesliga zu kehren und am letzten Spieltag einen der beiden oberen Tabellenplätze zu belegen. Das dürfte in dieser Spielzeit allerdings alles andere als ein Selbstläufer werden, schließlich klingt mit Werder Bremen oder Hannover 96 die Liste der Konkurrenten alles andere als zweitklassig.

Umso wichtiger ist daher sowohl für S04 als auch für den HSV ein guter Saisonstart mit einem Sieg im Eröffnungsspiel.

Wo wird das Eröffnungsspiel der 2. Liga live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV ?

im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur TV-Übertragung bekommt ihr hier.

2. Bundesliga Eröffnungsspiel – Schalke gegen Hamburg: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV findet am Freitag, den 23.07.20211 um 20:30 Uhr statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Eröffnungsspiel live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Schalke 04, Hamburger SV

Schalke 04, Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga 2021/2022

2. Bundesliga 2021/2022 Spieltag: 1

1 Datum und Uhrzeit: Freitag, 23.07.2021, 20:30 Uhr

Freitag, 23.07.2021, 20:30 Uhr Spielort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Eröffungsspiel 2. Liga Übertragung: Wird Schalke gegen HSV im Free-TV gezeigt?

Fußball-Fans fragen sich vor dem Eröffnungsspiel am Freitag, den 23.07.2021, ob die Partie im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: Sat.1 zeigt das Duell der beiden Traditionsvereine Schalke und Hamburg live und exklusiv im Free-TV.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: „Mit einem Bundesliga-Klassiker kommt der Fußball zu SAT.1 zurück. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga Schalke gegen den HSV ist die gebührend große Bühne für das Comeback von 'ran SAT.1 Bundesliga'. Drei Wochen später freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer.“

Zum Auftakt der Saison kehrt die Bundesliga mit „ran“ zu SAT.1 zurück. Neun Spiele der 1. und 2. Liga hat sich die Seven.One Entertainment Group in dieser Saison gesichert.

© Foto: Seven.One Entertainment Group

Schalke gegen HSV im TV und Live-Stream: Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Das Eröffnungsspiel zwischen Schalke und Hamburg wird nicht nur im kostenlosen Fernsehen übertragen. Die Rechte an der Übertragung hat sich zudem der Pay-TV-Sender Sky gesichtert. Auf DAZN wird die Partie nicht zu sehen sein.

Die Übertragung von Schalke-HSV am 23.07.2021 um 20:30 Uhr noch einmal im Überblick: