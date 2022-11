Die kleine Schwester von Sherlock Holmes hat bereits ihren ersten Fall triumphal gelöst und tritt nun in die Fußspuren ihres berühmten Bruders und eröffnet eine Detektei. „Enola Holmes“ nimmt die Zuschauer mit auf Spurensuche nach London. Seit Anfang November 2022 läuft Teil zwei der Netflix-Serie. Doch so einfach wird er für Enola nicht, denn schon bald stößt sie auf eine tödliche Verschwörung...

„Enola Holmes“ 2: Wann ist der Release in Deutschland?

Bereits seit Ende November 2021 ist die Freude bei den „Enola Holmes“-Fans groß: Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung des ersten Films verkündete Henry Cavill seinen Fans damals, dass Teil 2 im Kasten sei.

Am 4. November 2022 ging der neue Film auf Netflix an den Start. Anders als bei den meisten Neuerscheinungen war der Film am Release-Tag bereits ab 8 Uhr morgens auf Netflix verfügbar.

Worum geht es in „Enola Holmes“ 2?

Nachdem Enola Holmes in ihrem ersten Fall mehr als erfolgreich war, tritt sie jetzt in die großen Fußspuren ihres berühmten Bruders Sherlock Holmes. Sie eröffnet ihre eigene Detektei und realisiert schnell, wie hart die Branche zu einem sein kann. Sie ist kurz davor alles hinzuschmeißen und ihre Agentur wieder zu schließen, als unerwartet ihr erster eigener Fall vor der Tür steht: Ein armes Mädchen versucht seine verschwundene Schwester zu finden. Der zunächst unspektakulär wirkende Fall entpuppt sich als tödliche Verschwörung und ist mysteriöser als erwartet. Um den Fall zu meistern, braucht Enola Rückendeckung sowie Unterstützung von ihren Freunden und ihrem Bruder Sherlock.

Das ist der Trailer zu „ Enola Holmes“ 2

Alle, die sich vorab ein Bild der Fortsetzung machen wollen, können sich den Trailer anschauen. Der offizielle Trailer wurde am 24.09.2022 auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes veröffentlicht.

Die Besetzung von „Enola Holmes“ 2 im Überblick

Wie im ersten Teil wird Millie Bobby Brown zusammen mit Henry Cavill in den Hauptrollen zu sehen sein. Aktuell sind bereits einige Darsteller, aber nicht die genauen Rollen, bekannt.

Hier findet ihr alle bisher veröffentlichten Darsteller und ihre Rollen im Überblick:

Millie Bobby Brown als Enola Holmes

Henry Cavill als Sherlock Holmes

Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes

Louis Partridge als Tewkesbury

David Thewlis

Susan Wokoma

Adeel Akhtar

Sharon Duncan-Brewster

Hannah Dodd

Abbie Hern

Gabriel Tierney

Serrana Su-Ling Bliss

„Enola Holmes“: Wird es einen Teil 3 geben?