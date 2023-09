Das Erste startet humorvoll in den September: Am Freitag, 01.09.2023, zeigt der Sender die Komödie „Enkel für Anfänger“. Darin geht es um ein Rentner-Trio, das der Eintönigkeit des Lebens entfliehen will. Sie werden zu Leih-Omas und -Opas. Doch auch das hat seine Tücken...

Wann läuft der Film im TV? Worum geht es genau? Und wer spielt mit? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier auf einen Blick.

„Enkel für Anfänger“: Sendetermine und Sendezeit

„Enkel für Anfänger“ ist ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2020. Drei Jahre später wird die Generationenkomödie erneut ausgestrahlt. Das hat einen Grund: Die Fortsetzung „Enkel für Fortgeschrittene“ startet am 07.09.2023 im Kino.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Freitag, 01.09.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 02.09.2023, um 02:45 Uhr

Gibt es „Enkel für Anfänger“ in der Mediathek?

Wer den Film im Fernsehen verpasst, hat Glück: „Enkel für Anfänger“ ist ab dem 30.08.2023 in der ARD-Mediathek abrufbar.

Worum geht es in „Enkel für Anfänger“?

Karin hält es nicht mehr aus. Sie will endlich raus aus dem Haus. Der Ruhestand nervt einfach. Ihrem Mann Harald scheint es gutzugehen. Er spart gerade auf einen Treppenlift, während Karin eigentlich lieber auf Reisen wäre. Um sich zu unterhalten, nimmt sie sich ein Beispiel an ihrer Schwägerin Philippa, die junge Eltern als Leih-Oma unterstützt. Karin hat zwar nicht sehr viel Erfahrung mit Kindern, doch sie schafft es, das Vertrauen das vernachlässigten Janniks zu gewinnen. Doch Karin kommt nicht allein. Sie hat ihren alten Freund Gerhard mitgebracht, der dem vereinsamten Viktor wieder auf die Beine helfen möchte. Währenddessen merkt Harald nicht mal, dass seine Frau ein neues Leben führt. Als Kai, der fast gleichaltrige Vater von Jannik, beginnt, mit Karin zu flirten, erwacht der Wunsch auf etwas Neues.

Karin (Maren Kroymann, l.) nimmt sich ein Beispiel an ihrer Schwägerin Philippa (Barbara Sukowa, r.) und arbeitet ab sofort mit ihrem Freund Gerhard (Heiner Lauterbach, M.) als Leih-Oma bzw. -Opa.

© Foto: ARD Degeto/Studiocanal/Wolfgang Ennenbach

Die Besetzung von „Enkel für Anfänger“ im Überblick

Einige der größten Stars des deutschen Fernsehens spielen die Rollen in „Enkel für Anfänger“. Unter anderem sind Heiner Lauterbach und Palina Rojinski mit am Start. Wer die weiteren Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Karin – Maren Kroymann

Gerhard – Heiner Lauterbach

Philippa – Barbara Sukowa

Kai – Dominic Raacke

Harald – Günther Maria Halmer

Elena – Palina Rojinski

Britt – Lavinia Wilson

Antje – Paula Kalenberg

Tobias – Tim Oliver Schultz

Merle – Maya Lauterbach

Jannik – Julius Weckauf

Viktor – Bruno Grüner

Leonie J. – Julia Gleich

Leonie L. – Luise Gleich

Verehrer – Matthias Koeberlin

Zeitungsbote – Serkan Kaya

Leiterin Großelterndienst – Stephanie Kämmer

Polizist – Peter Eberst

Karin Mertens – Sabine Barth

Petra Heller – Eveline Haas

Wann und wo wurde „Enkel für Anfänger“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann ihr Lieblingsfilm gedreht wurde. Da „Enkel für Anfänger“ im Jahr 2020 erstausgestrahlt wurde, liegen die Dreharbeiten auch schon etwas länger zurück. Vom 18. April bis zum 31. Mai 2019 wurde in Essen, Köln und Recklinghausen gefilmt. Die Dreharbeiten für die kommende Fortsetzung begannen Ende April 2022.