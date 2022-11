Es wird wieder dramatisch und aufregend in Las Encinas: Die Geschichte um die Schüler der spanischen Privatschule wird im November auf Netflix fortgeführt. Die sechste Staffel der Serie „Élite“ wartet mit einigen neuen Figuren auf. Gleichzeitig erfahren die Zuschauer dann endlich, wie es mit Ari, Isadora und Co. weitergeht. Rassismus, Sexismus und häusliche Gewalt sind nur einige der Themen, mit denen die Schüler und Schülerinnen konfrontiert werden.

Wann startet Staffel 6 auf Netflix?

auf Netflix? Worum geht es genau?

Wer sind die Schauspieler?

Handlung, Trailer, Besetzung und Co. – Alle Infos zur Fortsetzung von „Élite“ findet ihr hier im Überblick.

Wann startet Staffel 6 von „Élite“ auf Netflix?

Im September kündigte Netflix die sechste Staffel von „Élite“ mit einem Youtube-Video an. Das Startdatum für die Fortsetzung ist Freitag, 18.11.2022.

Wie gewohnt sind die neuen Folgen am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf der Streamingplattform verfügbar.

„Élite“: Wie viele Folgen hat Staffel 6?

Alle bisherigen Staffeln von „Élite“ umfassen acht Episoden. Auch Staffel 6 wird dabei keine Ausnahme bilden. Netflix hat acht neue Folgen der Serie angekündigt, von denen bisher aber weder die Titel noch die Episodenlängen bekannt sind.

Worum geht es in Staffel 6?

Nach Samuels Tod wird im neuen Schuljahr versucht, die katastrophalen Geschehnisse der Vergangenheit zu verschleiern, um das Las Encinas in einem besseren Licht darzustellen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Konflikte in den Klassenzimmern sind systembedingt. Ob Rassismus, Sexismus, häusliche Gewalt oder Diskriminierung von LGBTQIA-Personen – die prestigereiche Schule hat allerhand Schwierigkeiten. Doch da die, die das System betreiben nicht selbst tätig werden, liegt es an den Schülern das System zu ändern.

Neben den bekannten Charakteren wird es neue Geschichten geben, denn Netflix hat gleich fünf neue Figuren angekündigt. Dass es mit ihnen wieder spannend und dramatisch werden dürfte, zeigt der Streamingdienst bereits seit geraumer Zeit in kleinen Teasern in den sozialen Netzwerken.

Wie geht es mit den Rollen von „Élite“ weiter? Alle Infos zu Staffel 6 der Netflix-Serie.

© Foto: MATÍAS URIS/NETFLIX

Das ist der Trailer zu Staffel 6 von „Élite“

Gut zwei Wochen vor dem Start der sechsten Staffel hat Netflix den offiziellen Trailer zur Fortsetzung veröffentlicht. Worauf sich die „Élite“-Fans einstellen können, seht ihr hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Besetzung von Staffel 6 im Überblick

Fans dürfen sich auf altbekannte Gesichter und neue Darsteller in der sechsten Staffel freuen. Mit Ander Puig hat Netflix den ersten Trans-Schauspieler für den „Élite“-Cast engagiert. Alle Darsteller im Überblick findet ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler