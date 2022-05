Deutschland spielt am heutigen Donnerstag, 26.5.2022, im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Tschechien. Die Statistik spricht gegen das deutsche Eishockey-Team.

Termin, Uhrzeit - Wann beginnt das Viertelfinale der Eishockey-WM?

- Wann beginnt das Viertelfinale der Eishockey-WM? Deutschland gegen Tschechien: Wird das Spiel live im TV und Stream übertragen?

Hier gibt es alle Infos zum Spiel:

Im Viertelfinale der Eishockey-WM in Helsinki treffen heute Deutschland und Tschechien aufeinander. Das Spiel beginnt am Nachmittag um 15.20 Uhr.

Deutschland gegen Tschechien: Wird das Spiel live im TV und Stream übertragen?

Hier gibt es gute Nachrichten für Eishockey-Fans: Das Viertelfinale wird live im Free-TV übertragen. Deutschland gegen Tschechien ist bei Sport1 zu sehen. Auch bei Magenta Sport ist die Partie im Stream zu sehen.

Deutschland gegen Tschechien: die Ausgangslage

Das deutsche Team hat die beste WM-Vorrunde ihrer Geschichte hingelegt. Fünf Siege in sieben Spielen brachten Gruppenplatz zwei. Sogar die abschließende Penalty-Niederlage gegen die starken Schweizer nahm Söderholms Mannschaft als Mutmacher. „Wenn wir weiter unsere Arbeit machen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance“, versicherte Verteidiger Korbinian Holzer. Angreifer Marcel Noebels mahnte indes: „Am Donnerstag fragt aber keiner mehr, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Da zählt nur siegen oder verlieren.“ Bei einer Niederlage ist die WM für das deutsche Team vorbei. Bei einem Sieg gibt es in Tampere zweimal die Chance auf eine Medaille.

Viertelfinale der Eishockey-WM: die Statistik

Seit der Einführung des Viertelfinals bei WM-Turnieren im Jahr 1992 stand die DEB-Auswahl zwölfmal in der Runde der besten Acht. Nur zweimal ging es danach weiter. Im Vorjahr schafften es die Deutschen in Riga im Krimi gegen die Schweiz ins Halbfinale. „Wir fahren gut damit, einen Schritt nach dem anderen zu gehen“, sagte Kapitän Müller zu voreiligen Medaillen-Träumen. Gegen die Tschechen gab es in 31 WM-Partien nur vier Siege bei drei Remis und 24 Niederlagen. Zuletzt gelang 2007 ein Sieg.