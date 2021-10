Am heutigen Samstag, 30.10.2021, empfängt Eintracht Frankfurt RB Leipzig im heimischen Deutsche Bank Park in Frankfurt. Es ist das Topspiel des 10. Spieltages der 1. Bundesliga – und für Frankfurt ein Spiel mit Bedeutung. Denn die Eintracht spielt gegen den Abstieg. Frankfurt steht angesichts der Achterbahnfahrt in dieser Saison vor einem Rätsel und gegen RB Leipzig unter Druck. „Die enormen Leistungsschwankungen sind für uns alle überraschend“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Wir raufen uns alle die Haare. Nicht nur ich oder die Fans, sondern auch die Spieler“, versicherte der Coach. „Das beschäftigt sie, weil - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - sie alles geben.“ Nach nur einem Bundesligasieg sind die Hessen drei Zähler von einem direkten Abstiegsrang entfernt.

Wo wird das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen?

im übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Eintracht vs. RB Leipzig heute: Anstoß, Uhrzeit, Spielort

Die Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 30.10.2021, um 18.30 Uhr statt. Spielort ist das Stadion der Frankfurter, der Deutsche Bank Park. Alle Infos zum Topspiel am Samstag, 30.10.2021 um 18.30 Uhr gibt es hier im Überblick:

Teams: Eintracht Frankfurt, RB Leipzig

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga, 10. Spieltag

Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit: 30.10.2021, 18.30 Uhr

30.10.2021, 18.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Leipzig gegen Frankfurt live im Stream und TV: Free-TV, Pay-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Frankfurt und Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenlosen Livestream wird es ebenfalls nicht geben. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Auf Sky wird das Spiel live und in voller Länge ausgestrahlt. DAZN wird die Partie nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Leipzig vs. Frankfurt am 30.10.2021 um 18.30 Uhr:

Free-TV: –

– Pay-TV : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Livestream: SkyGo, SkyTicket

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Freitag, 29.10.2021 um 20.30 Uhr

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC Berlin

Samstag, 30.10.2021 um 15.30 Uhr

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln

Bayer Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München

SC Freiburg vs. SpVgg Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. FSV Mainz 05

Sonntag, 31.10.2021 um 15.30 Uhr

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart

Sonntag, 31.10.2021 um 17.30 Uhr