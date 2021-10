10. Spieltag in der 1. Fußball-Bundesliga: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist am heutigen Samstag, den 30.10.2021, zu Gast bei Union Berlin.

Nach der historischen 0:5 Klatsche im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach ist ganz Fußball-Deutschland gespannt auf die Reaktion der Bayern. Wie ein Orkan waren die in der Liga zuletzt offensiv so glücklosen Borussen über die unfassbar schwache Bayern-Abwehr hinweggefegt. Schon nach 20 Minuten lagen die Bayern 0:3 hinten - unglaublich. „Die hätten auch noch mehr Tore machen können“, gestand Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zutreffend: „Wir sind natürlich absolut schockiert.“

Ausgerechnet in Berlin, wo die Bayern-Stars am Saisonende erneut keinen DFB-Pokal in die Höhe stemmen können, soll - und muss - beim 1. FC Union jetzt eine Antwort folgen. „Wir wollen eine Reaktion zeigen, und die wird mit Sicherheit auch kommen“, versprach Co-Trainer Dino Toppmöller am Mittwochabend im Gladbacher Stadion so entschieden wie tapfer.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Union live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Union Berlin gegen FC Bayern: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen den Bayern und Union Berlin findet am Samstag, den 30.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Der 1. FC Union Berlin plant für das Duell gegen die Bayern mit 5.000 Zuschauern mehr, als bisher in dieser Saison im Stadion An der Alten Försterei. Am Montagnachmittag gab der Verein auf seiner Homepage bekannt, man habe sich mit dem Berliner Senat auf eine Auslastung von 75 Prozent bei Anwendung der 3G-Regel geeinigt. 16.509 Fans wären damit beim Spiel gegen den Rekordmeister erlaubt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Union Berlin, FC Bayern München

: Union Berlin, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Bundesliga, 10. Spieltag

: 1. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 30.10.2021, 15:30 Uhr

: 30.10.2021, 15:30 Uhr Spielort : Stadion An der Alten Försterei, Berlin

: Stadion An der Alten Försterei, Berlin Zugelassene Zuschauer: 16.509

Union gegen Bayern: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Union Berlin vs. FC Bayern München: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen Bayern und Union wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 30.10.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Neben der Partie zwischen dem Bayern und Unionhat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 10. Spieltags:

Freitag, den 29.10.2021 um 20:30

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC Berlin

Samstag, den 30.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld vs. FSV Mainz 05

SC Freiburg vs. Greuther Fürth

Samstag, den 30.10.2021 um 18:30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Sonntag, den 31.10.2021 um 15:30 Uhr

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 31.10.2021 um 17:30 Uhr