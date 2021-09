Mit Europa-Euphorie gegen den Liga-Kater: Eintracht Frankfurt will sich am heutigen Donnerstag, den 16.09.2021, auf der internationalen Bühne gegen Fenerbahce Istanbul den Frust von der Seele schießen und gleich zum Auftakt frisches Selbstvertrauen für die weitere Saison in der Europa League tanken. Der Fußball-Bundesligist startet mit ambitionierten Zielen. Die Eintracht hofft bei der Rückkehr nach Europa auf den erlösenden Befreiungsschlag. Dies sei „die Belohnung für eine außergewöhnlich gute Vorsaison. Da heißt es: Nicht nervös sein, sondern genießen - wie an Weihnachten, bevor es Geschenke gibt“, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Start in der Europa League am Donnerstag gegen Fenerbahce Istanbul mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil.

Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul – Europa League: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul findet am Donnerstag, den 16.09.2021, um 21:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul

: Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : D

: D Datum und Uhrzeit : 16.09.2021, 21:00 Uhr

: 16.09.2021, 21:00 Uhr Spielort : Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main Schiedsrichter : Maurizio Mariani (Italien)

: Maurizio Mariani (Italien) Assistenten : Matteo Passeri (Italien), Alessandro Costanzo (Italien)

: Matteo Passeri (Italien), Alessandro Costanzo (Italien) Vierter Offizieller : Daniele Chiffi (Italien)

: Daniele Chiffi (Italien) Video-Assistent : Massimiliano Irrati (Italien)

: Massimiliano Irrati (Italien) VAR-Assistent: Marco Di Bello (Italien)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Frankfurt gegen Fenerbahce im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul am 16.09.2021 um 21:00 Uhr:

Wo wird heute das Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen übertragen?

Der zweite deutsche Vertreter in der Europa League ist Bayer 04 Leverkusen. Mit Ferencvaros Budapest trifft die „Werkself“ im früheren 18:45 Uhr Spiel auf den vermeintlich einfachsten Gegner in Gruppe G. Vor dem Spiel sagte Trainer Gerardo Seoane: „Wir haben den Anspruch, um den ersten Platz mitspielen zu wollen.“ Weitere Gruppengegner der Leverkusener sind Betis Sevilla und Celtic Glasgow.

