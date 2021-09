Mit Ferencvaros Budapest trifft Bayer 04 Leverkusen am 16.09.2021 in einer doch kniffligen Gruppe G, zunächst auf den vermeintlich einfacheren Gegner. Vor dem Spiel sagte Trainer Gerardo Seoane: „Wir haben den Anspruch, um den ersten Platz mitspielen zu wollen.“ Mit von der Partie in Gruppe G sind unter anderem noch Betis Sevilla und Celtic Glasgow. Die Leverkusener bauen beim Spiel gegen Ferencvaros, wie beim Spektakel gegen Borussia Dortmund (3:4), auf eine starke Offensive, diesmal jedoch mit einer stabileren Defensive – für ein positiveres Ergebnis. „Entscheidend ist für uns ein guter Start und eine Reaktion zum Spiel vom vergangenen Samstag gegen Dortmund“, so Seoane.

Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger (hier 2017 vor einem Europa-League-Spiel mit Köln in Borissow) trifft am Donnerstag in der Europa League mit Ferencvaros Budapest auf Bayer Leverkusen.

Für den früheren Kölner Coach Peter Stöger, der seit Sommer auf der Trainerbank des ungarischen Serienmeister sitzt, sind die Rollen dennoch klar verteilt. Die Qualitäten von Leverkusen seien „wirklich unglaublich. Da sind Jungs dabei, die wirklich richtig gut kicken können, aber auch welche, die körperlich stark sind“, sagte der Österreicher dem SID: „Da müsste schon einiges zusammenpassen, Favorit ist eindeutig Bayer Leverkusen.“

Vor der Partie Bayer gegen Budapest fragen sich die Fans:

Wo wird das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Ferencvaros heute live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Bayer 04 Leverkusen gegen Ferencvaros Budapest: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Ferencvaros Budapest findet am Donnerstag, den 16.09.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Ferencvaros Budapest

: Bayer 04 Leverkusen, Ferencvaros Budapest Wettbewerb : Europa League, Gruppenphase

: Europa League, Gruppenphase Gruppe : G

: G Datum und Uhrzeit : 16.09.2021, 18:45 Uhr

: 16.09.2021, 18:45 Uhr Spielort : BayArena, Leverkusen

: BayArena, Leverkusen Schiedsrichter : Treimanis, Andris (Lettland)

: Treimanis, Andris (Lettland) Assistenten : Gudermanis, Haralds (Lettland), Spasjonnikovs, Aleksejs (Lettland)

: Gudermanis, Haralds (Lettland), Spasjonnikovs, Aleksejs (Lettland) Vierter Offizieller : Golubevs, Aleksandrs (Lettland)

: Golubevs, Aleksandrs (Lettland) Video-Assistent: van Boekel, Pol (Niederlande)

VAR-Assistent: Brisard, Jerome (Frankreich)

Free-TV und Live-Stream heute: Übertragung Bayer Leverkusen gegen Ferencvaros Budapest in der Europa League

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Ferencvaros Budapest wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenpflichtigen Livestream wird es allerdings geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich TVNow gesichert. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Bayer Leverkusen gegen Ferencvaros Budapest am 16.09.2021 um 18:45 Uhr:

Bayer Leverkusen gegen Ferencvaros Budapest: Die möglichen Aufstellungen und Formationen

Mögliche Aufstellung Bayer 04 Leverkusen

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Aranguiz, Palacios - Diaby, Wirtz (Demirbay), Paulinho - Alario (Schick). - Trainer: Seoane

Mögliche Aufstellung Ferencvaros Budapest

Dibusz - Botka, Blazic, Mmaee, Civic - Vecsei, Laidouni, Zachariassen - Zubkow, Mmaee, Nguen. - Trainer: Stöger

Trainer Seoane soll Leverkusen weit bringen

Im Vorjahr galt Gerardo Seoane Bayer als Bayer-Schreck, jetzt soll er Leverkusen in der Europa League nach vorne katapultieren. „Das ist ein attraktiver, spannender Wettbewerb. Wir haben uns Ziele gesetzt, sind ambitioniert und wollen das Maximum herausholen“, sagte der Schweizer noch vor dem ersten Spiel in der Gruppenphase gegen den ungarischen Rekordweltmeister Ferencvaros Budapest. Schafft der Schweizer es vielleicht auch den Traum der Leverkusener vom ersten Vereins-Titel zu erfüllen?