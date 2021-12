Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Sonntag, 12.12.2021, Bayer 04 Leverkusen in der 1. Fußball-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt tifft auf Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself spielt eine gute Saison und musste in der laufenden Bundesligasaison nur drei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt feierte das Team von Trainer Gerardo Seoane drei Siege in Folge. Am vergangenen Spieltag schickte Bayer 04 die Fürther mit 7:1 nach Hause. Patrik Schick war der der Mann des Tages mit seinem Viererpack. Auch sonst läuft die Saison für den Tschechen optimal. In elf Spielen konnte der 25-Jährige 12 Mal netzen.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Leverkusen live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Frankfurt und Leverkusen findet am Sonntag, den 12.12.2021, um 17:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen

: Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb : 1. Bundesliga, 15. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 15. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 12.12.2021, 17:30 Uhr

: 12.12.2021, 17:30 Uhr Spielort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Eintracht vs. Bayer 04 Leverkusen: Dieser Sender zeigt das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im TV

Fußballfans fragen sich, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Frankfurt vs. Leverkusen: DAZN bietet einen Livestream an

Das Spiel zwischen Frankfurt und Bayer Leverkusen wird live auf DAZN übertragen. Der Livestream-Sender geht um 16:30 Uhr mit den Vorberichten live auf Sendung. Um 17:30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte. Unterstützt wird er von Experte Ralph Gunesch.

Alle Infos zur Übertragung Frankfurt vs. Leverkusen am 12.12.2021 um 17:30 Uhr:

