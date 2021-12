Am heutigen Sonntag, 12.12.2021, empfängt der Hamburger SV den FC Hansa Rostock im heimischen Volksparkstadion am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga.

Zum 26. Mal treffen die Kontrahenten aufeinander, im Direktvergleich geht der HSV mit 14:6 Siegen hervor. Auch die aktuelle Tabelle lässt ähnliches vermuten. Der Gast liegt mit 26 Punkten auf dem siebten Rang, mit einem Sieg könnten die Hamburger bis auf Platz drei vorrücken.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 17. Spieltag findet ihr hier.

HSV gegen Hansa Rostock: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und Rostock findet am Sonntag, den 12.12.2021, um 13:30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion statt.

Alle Infos zum Sonntagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, FC Hansa Rostock

: Hamburger SV, FC Hansa Rostock Wettbewerb : 2. Bundesliga, 17. Spieltag

: 2. Bundesliga, 17. Spieltag Datum und Uhrzeit : 12.12.2021, um 13:30 Uhr

: 12.12.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Volksparkstation, Hamburg

: Volksparkstation, Hamburg Zuschauer: 15.000

HSV gegen Hansa: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel HSV gegen Hansa live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

HSV vs. Hansa Rostock: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann das Spiel zwischen dem HSV und Hansa kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung HSV gegen Rostock am 12.12.2021 um 13:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Livestream: SkyTicket, SkyGo

Erstes Nordduell zwischen HSV und Hansa seit 2008

Nach über 13 Jahren treffen der Hamburger SV und der FC Hansa Rostock wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Am 3. Mai 2008 hatte der HSV in Rostock das Nordduell in der Fußball-Bundesliga mit 3:1 für sich entschieden, nun begegnen sich die beiden Vereine zum Abschluss der Hinrunde der 2. Bundesliga.

Hamburgs Bakery Jatta stand vor der Spiel gegen Hansa Rostock im Fokus. Gegen ihn ist Anklage wegen einer möglicherweise falschen Identität erhoben worden.

Im Vorfeld der Partie standen allerdings die HSV-Personalien Bakery Jatta und Faride Alidou. im Mittelpunkt. Gegen Jatta ist Anklage wegen einer möglicherweise falschen Identität erhoben worden. Der 20 Jahre alte Fan-Liebling Alidou wird indes mit anderen Clubs in Verbindung gebracht.

HSV gegen Hansa: Welche Corona-Regeln gelten?

Insgesamt sind am Sonntag aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 15000 Zuschauer im Volksparkstadion zugelassen. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) und Maskenpflicht, auch auf den Sitz- und Stehplätzen.