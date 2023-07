Es ist wieder „FilmMittwoch im Ersten“. Am 05.07.2023 zeigt der Sender „Einmal Hallig und zurück“ mit Anke Engelke und Charly Hübner in den Hauptrollen. In der Komödie muss die Klatschreporterin Fanny sich im Kampf um die Zukunft des Wattenmeers mit Hagen verbünden. Die beiden kommen jedoch aus komplett unterschiedlichen Welten.

Worum geht es im Film genau? Welche Schauspieler sind noch im Cast? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Einmal Hallig und zurück“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film feierte 2015 Free-TV-Premiere auf ARTE, das Erste zeigte ihn im Mai 2016 erstmals. Jetzt läuft die Komödie erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird sie noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 05.07.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 06.07.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Einmal Hallig und zurück“ in der ARD-Mediathek?

Ob „Einmal Hallig und zurück“ im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der Mittwochs-Reihe aber immer noch für einen gewissen Zeitraum als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Einmal Hallig und zurück“?

Die Klatschreporterin Fanny Reitmeyer stößt zufällig auf brisante Informationen bei einem Umweltskandal: Um eine Offshore-Anlage in der Nordsee bauen zu können, hat ein skandinavischer Energiekonzern einen Politiker bestochen. Doch da sie sich bei ihren Nachforschungen eher ungeschickt anstellt und dadurch gefährliche Blicke auf sich zieht, schickt sie ihr Chefredakteur Bernd Fliegner sie zu ihrer eigenen Sicherheit auf Hallig. Mitten im Wattenmeer lebt der Vogelwart Hagen Kluth, der sich um die vom Aussterben bedrohte Lachseeschwalbe kümmert. Fanny bohrt bei ihm unerbittlich nach und findet hinter der harten Schale einen weichen Kern. Hagen geht die Quasselstrippe vom Festland gewaltig auf die Nerven. Erst als sie ihm offenbart, warum sie sich eigentlich auf der Hallig versteckt, lernen die beiden, dass sie mehr verbindet als ihr Interesse an bedrohten Vögeln…

Fanny Reitmeyer (Anke Engelke) und Hagen Kluth (Charly Hübner) kommen sich beim Wattwandern näher.

© Foto: NDR/BRAINPOOL/Joerg Landsberg

Die Besetzung von „Einmal Hallig und zurück“ im Überblick

Die bekannten TV-Stars Anke Engelke und Charly Hübner schlüpfen in „Einmal Hallig und zurück“ in die Rolle der Reporterin Fanny und des Vogelwarts Hagen. Wer darüber hinaus im Cast der Komödie ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Anke Engelke – Fanny Reitmeyer

Charly Hübner – Hagen Kluth

Robert Palfrader – Bernd Fliegner

Michael Prelle – Jürgen Heinze

Dirk Böhling – Jon Espersen

Lars Rudolph – Friedjolf

Jan Peter Heyne – Helge

Lisa Werlinder – Gretchen Heinze

Johanna Bantzer – Silke

Dagmar Leesch – Heike

Anne Müller – Jana

Oliver Jaksch – Sören

Dominik Maringer – Jansen

Jakob Plutte – Haffner

Martina Struppek – Dagmar

Ole Fischer – Piet

Wo wurde „Einmal Hallig und zurück“ gedreht?

Gedreht wurde die Komödie von Mai bis Juni 2014. Drehort war neben der Hallig Langeneß auch die Stadt Hannover. In der Hauptstadt von Niedersachsen wurde an verschiedensten Orten gefilmt. Konkrete Locations waren laut „nordmedia.de“ etwa eine Wohnung in der Kronenstraße, die Raschplatzhochbrücke, die Tiefgarage des TriTower am Schiffgraben, der Peppermint Pavillon auf dem Expo-Gelände und das Gebäude der Norddeutschen Landesbank.